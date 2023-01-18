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關懷外籍漁工生活 屏東鹽埔漁港盥洗暨休憩設施啟用

2023/1/18 14:42
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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）漁業署與東港區漁會攜手打造「鹽埔漁港外籍船員盥洗暨休憩設施」，彩繪貨櫃小屋洋溢海洋休閒風格，提供外籍漁工熱水淋浴、信仰祈禱與休憩，讓漁工大讚「台灣讓我們有家的感覺」。

民國109年，漁業署與東港區漁會就共同建置東港漁港淋浴間，免費提供外籍船員洗熱水澡，獲好評。去年再度規劃「鹽埔漁港外籍船員盥洗暨休憩設施」，斥資新台幣336萬元，經3個月工期完工，提供熱水淋浴，新增祈禱室和休息室，3座彩繪貨櫃小屋就位於鹽埔漁港安檢所後方，今天正式揭牌啟用。

屏東縣漁工職業工會代表聖陶沙（Santosa）致詞表示，因為水量不夠，以前洗澡要來回東港提水，相當不方便，渴望有穩定的水源，再加上長年在海外工作，一直夢想可以祈禱的地方，現在夢想成真，「這是無法用言語表達的感謝」。

海星國際移工服務中心代表揚斯（Yance）則說，有時漁工面臨不順心就會透過祈禱抒發，台灣讓在海外漂流的漁工有家的感覺，甚至熱水供應，這些都是人類本質需求，這並不是所有國家都能做到，這也是台灣漁業可以感到很驕傲的地方，看到設施呈現，相信會讓船員工作更帶勁。

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漁業署漁政組長劉福昇致詞指出，休憩空間整體設置從人性出發，外觀彩繪感到非常輕鬆，因為看見外籍船員為台灣漁業的付出，希望讓留在台灣的漁工可以一起開心過農曆年。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，東港鹽埔漁港外籍船員主要來自印尼、菲律賓、越南等國家為主，統計至去年12月，約有3300名外籍船員。近半數以上的漁船須仰賴外籍船員，補充台灣漁業勞動力的缺口，繼續供應龐大水產品食物需求及穩定漁價，辛苦的外籍船員功不可沒。（編輯：李亨山）1120118

#鹽埔漁港安檢所
#漁業署漁政組長
#台灣
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