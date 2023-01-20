春節連假知本小旅行 特展及木育互動陪過年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農曆春節連續假期，台東知本國家森林遊樂區除有祈福許願活動外，遊客中心1樓也有「都歷的海事」特展。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年1月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）農曆春節連續假期適合安排台東知本國家森林遊樂區小旅行，有祈福許願等驚喜活動外，還有都歷海事書籍特展及木育互動遊具。

林務局台東林管處今天發布新聞稿表示，知本國家森林遊樂區擁有相當豐富的森林生態，還有隨著四季展現不同迷人的風情，園區周邊更有不少知名的泡湯溫泉，以及吸引遊客探訪的特色景點，農曆春節連續假期很適合民眾安排一趟知本小旅行。

從22日（初一）至29日（初八）園區系列活動有「2023祈福許願活動」於遊客服務中心索取祈福小卡，祈福新的一年願望成真；在「知本國家森林遊樂區─返璞歸真」粉絲專頁按讚，即可獲得走讀知本明信片1張，打卡並上傳園區象徵兔年的動物腳印照片，即可至服務台兌換小禮物1份。

目前在遊客中心1樓有「都歷的海事」特展；園區遊客服務中心2樓「千根榕意境館」運用國產材打造專屬木育遊戲空間，設置了螺旋木琴、進擊卡拉球、乘風破浪、木球旅行等7種互動型遊具，適合親子共玩同樂。

台東林管處育樂課長林孟怡表示，春節期間可搭乘東台灣客運8129號車次至「森林遊樂區站」下車。（編輯：謝雅竹）1120120