池上元宵遶境擔飯復辦 商家菜餚愈快被吃光運勢愈旺

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台東縣池上鄉「元宵遶境擔飯」活動因疫情停辦2年，池上鄉長林建宏1日指出，5日元宵節將恢復辦理，店家及信徒自發性供應餐食，慰勞遶境人員、信徒及遊客。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 112年2月1日

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（中央社記者張祈台東縣1日電）台東縣池上鄉「元宵遶境擔飯」活動因疫情停辦2年，5日元宵節將恢復辦理，店家及信徒自發性供應餐食，慰勞遶境人員、信徒及遊客，今年約有60家響應，餐食愈早被吃光，代表商家運勢愈旺。

池上鄉長林建宏今天由縣議員陳宏宗、前立委賴坤成陪同，舉行宣傳記者會。林建宏說，鄉內十多家廟宇元宵節當天會集結遶境，擔飯文化是源自信徒準備菜餚提供參與廟會的人士享用，舉辦至今已超過50年，前2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦。

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林建宏指出，早期都用扁擔挑食物，所以稱作「擔飯」，往年都有約十幾擔不等，歷經2年停辦，今年粗估約有60家響應，菜餚免費供應，菜色當天才知道，只要吃得下就可從第1擔吃到最後一擔，最快被吃光的菜餚，就代表提供的商家今年最旺。

林建宏說，元宵遶境擔飯由各村輪值舉辦，今年輪到池上鄉最大村福原村舉辦，當天上午10時陣頭從玉清宮出發遶行各村祈福，下午5時在仁愛路進行擔飯活動，陣頭吃飽後會繼續在市區街道繞行，晚間還有藝陣嘉年華。（編輯：陳仁華）1120201