屏東「第1鮪」驗身過關 4/7舉行拍賣會

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）黑鮪魚汛期到來，今年屏東「第1鮪」現身，由琉球籍漁船「新發財1號」捕獲，重量超過180公斤，符合「第1鮪」限定資格，船長洪明全相當開心，縣府預計7日舉辦拍賣會。

上午10時在東港魚市場進行驗魚，當黑鮪魚自「新發財1號」船艙緩緩釣起現身時，壯碩魚身令圍觀民眾發出連連讚嘆聲。經東港區漁會鑑定委員分別從黑鮪的眼睛、嘴巴、皮膚光澤度及腹尾顏色，判定起鉤時是否為活魚，並先行過磅確認重量超過180公斤，最後由漁會總幹事鄭鈺宸宣布「新發財1號」贏得「第1鮪」頭采。

61歲的船長洪明全是琉球鄉人，12歲捕魚有近50年從漁資歷，這次是首次捕到屏東「第1鮪」。洪明全難掩興奮，他接受媒體聯訪指出，船上僅3人作業，花了很多力氣才把黑鮪魚弄上船，出航第2天就意外捕獲黑鮪，感到緊張又興奮，火速返港。

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東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，「第1鮪」連續3年都在台灣西南部海域捕獲，有別以往多由CT3（漁船噸數20噸以上未滿50噸）、CT4（50噸以上未滿100噸）漁船捕獲「第1鮪」。這回「新發財1號」是CT2（10噸以上未滿20噸）較小噸位級漁船捕獲，「以小搏大」在歷屆「第1鮪」紀錄上，CT2級是第6艘漁船。

另外，鄭鈺宸表示，由於這次「新發財1號」捕獲海域很近，在歷年屏東「第1鮪」最早返港紀錄。屏東縣政府將於7日舉行「第1鮪」拍賣會。（編輯：孫承武）1120401