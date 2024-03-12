未加入文化部電子書計次借閱 彰縣：保留購書彈性

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）文化部推動電子書計次借閱，不過彰化縣沒有加入；彰縣文化局解釋，考量縣府採購圖書機制自主性及保留未來執行計畫彈性，放棄向中央申請補助，改成用縣款自行辦理。

文化部去年9月開始推動電子書計次借閱，文化部解釋，「電子書計次借閱」是現行公共圖書館提供的電子書借閱服務型態之一，多數縣市圖書館都已導入，每1次借閱將由圖書館支付計次借閱出版社及創作者相應費用。

文化部與出版業及縣市政府密切溝通、諮詢，規劃今、明2年投入約新台幣1億元推動擴大電子書計次借閱服務，邀請地方政府協力打開點數限制，期盼整合中央及地方資源，藉由計次回饋出版社及創作者。

根據文化部網站資料，台中市、南投縣及苗栗縣等中部縣市都已加入電子書計次借閱，只有彰化縣沒有加入；彰縣文化局長張雀芬接受中央社記者電訪時說，縣府為保留採購圖書彈性，因此改成用縣款辦理電子書計次借閱。

張雀芬說，縣民可在台灣雲端書庫彰化縣專區，借閱彰化縣購買的電子書。

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彰縣文化局解釋，文化部推出的補助包括優化圖書採購機制及擴大推動電子書計次借閱服務，補助僅為2年期計畫，且規定2案不可擇一申請，考量圖書採購機制自主性及保留未來執行計畫彈性，只好忍痛放棄申請補助，改以縣款自行辦理，服務不打折扣。

文化局指出，去年9月已自行籌措預算購買1萬6667冊計次電子書供民眾借閱，截至今年2月已借閱8147冊。今年還會繼續購買2萬3000多冊計次電子書，且每年也都會繼續購買供民眾借閱。（編輯：龍柏安）1130312