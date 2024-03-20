竹縣決議北埔新姜天水堂不指定古蹟 客委會：尊重

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（中央社記者張雄風台北20日電）新竹縣政府決議北埔新姜天水堂不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築等。客委會表示，依法尊重新竹縣文資審議委員會的決議，但仍希望能更重視客庄歷史發展脈絡，保存客庄在地記憶。

新竹縣政府今天表示，北埔新姜天水堂文化資產價值審議案經勘查後，因建築價值與地域風貌特色等不足，決議不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，不予列冊追蹤。

然而，客委會主委楊長鎮日前才表示，北埔鄉新姜天水堂有重要客家文化傳承意義，支持納為古蹟後續也會支持修繕經費，盼為北埔的發展留下完整的歷史，延續客庄歷史記憶。

客委會晚間表示，依法尊重新竹縣文資審議委員會的決議，但仍建議各地方政府進行文資審議工作時能夠更重視客庄歷史發展脈絡，以期保存各地客庄的在地記憶空間。

客委會提供新聞資料指出，北埔新姜天水堂（首任北埔鄉長姜瑞金故居），於民國112年3月1日經新竹縣政府文化局暫定古蹟告示，楊長鎮於去年12月13日拜會新竹縣長楊文科，表達推動重要客家文化傳承立場。

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客委會今年2月去函新竹縣政府，表達對新姜天水堂為重要客家文化資產，共同討論妥適文資保存的政府協助方案，建請縣府協調土地所有權人意願及朝向古蹟容積移轉方式，協助此案後續文資保存計畫。

竹縣府指出，綜合審議委員意見，北埔新姜天水堂雖具備新竹縣客家族群墾拓歷史的意義，並融合客家傳統建築形制、日治時期及戰後的多元建築風格於一體，但在建築價值、地域風貌特色、稀少性及紀念建築的相關基準等方面仍有不足，因此決議不予指定登錄、不列冊追蹤。（編輯：陳政偉）1130320