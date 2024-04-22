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南市府與外送平台合作 推外送員換購電動機車

2024/4/22 17:54
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市政府環保局在今天「世界地球日」，邀集兩大外平台、8大電動機車業者共商外送業者運具電動化目標，祭出多項補助及優惠措施，鼓勵外送員汰換為電動機車。

環保局長許仁澤透過新聞稿表示，交通部運輸研究所依2021年數據顯示，外送員車輛大多屬高里程使用，累積排碳量占全國機車碳排放2.7%至4.8%：電動機車每公里排碳量僅為燃油機車的1/5，相較起來減污更有力。

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許仁澤指出，透過「世界地球日」邀集外送平台及電動機車業者，為地球降溫研商對策，鼓勵外送人員多騎乘電動機車。目前有機車業者與外送平台合作，車商自有優惠加外送人員專屬優惠，最高提供購車折扣、贈送機車裝備總價值近3萬元。

他說，台南市政府首創補助外送員購車加碼新台幣3000元，近期並研議針對空品不良季節外送員減污獎勵金；另外，還有外送平台業者提供綠能里程獎金及減碳趟次獎金，希望攜手辛勞外送員，一同邁向淨零城市。（編輯：孫承武）1130422

#台南市環保局
#電動機車
#世界地球日
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