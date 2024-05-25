印尼漁工蟹籠收繩受傷斷指 澎湖海巡及時救援

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（中央社澎湖縣25日電）在七美海域作業的澎湖漁船「滿金昇」號上印尼漁工，蟹籠收繩作業時不慎右手食指斷裂。線上執勤的澎湖海巡隊巡防艇獲報，下午及時與「滿」船會合，順利將傷者接駁後航返馬公就醫。

據了解，這名印尼籍漁工操作蟹籠收繩機不慎絞斷手指，傷者意識清醒，右手食指經初步包紮，斷指裝袋冷藏保存。下午3時45分返抵馬公港，隨即交一旁等待的澎湖縣消防局救護車將傷者送三軍總醫院澎湖分院就醫。

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因應中國「聯合利劍-2024A」演習，海巡署艦隊分署澎湖海巡隊巡防艇前推部署應處，中午12時40分接獲「滿金昇」漁船葉姓船長兒子報案，「滿」船當時位置在七美海域南方69浬處。

澎湖海巡隊接獲報案後，調派線上10071巡防艇趕往，同步轉第13巡防區指揮部，通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處。在下午1時40分七美西南13.8浬處與「滿」船會合，順利完成傷者接駁送醫。（編輯：孫承武）1130525