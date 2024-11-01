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台東逾60艘漁船沉沒或漂流 長濱漁港大量漂流木

2024/11/1 11:46（11/1 12:46 更新）
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颱風康芮直撲東海岸，帶來嚴重災損，台東縣長饒慶鈴（前右3）1日與台東縣議會議長吳秀華（右）、無黨籍議員許進榮（前左2）、國民黨立委黃建賓（後排右2）、成功鎮長謝淑貞（右2）等前往勘災，盼中央協助善後。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月1日
颱風康芮直撲東海岸，帶來嚴重災損，台東縣長饒慶鈴（前右3）1日與台東縣議會議長吳秀華（右）、無黨籍議員許進榮（前左2）、國民黨立委黃建賓（後排右2）、成功鎮長謝淑貞（右2）等前往勘災，盼中央協助善後。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月1日
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（中央社記者盧太城台東縣1日電）颱風康芮直撲東海岸，滔天巨浪侵襲4漁港，造成逾60艘漁船沉沒或漂流，長濱漁港漂入大量漂流木。台東縣長饒慶鈴今天前往勘災，盼中央協助善後。

颱風康芮直撲東海岸，昨天出現14至15級陣風，累積雨量破400毫米，帶來嚴重災損。上午饒慶鈴在國民黨立委黃建賓、新港漁會總幹事陳俊銘、台東縣議會議長吳秀華和台東縣政府人員陪同下前往東海岸勘災。

饒慶鈴等人陸續到長濱漁港、小港漁港、新港漁港、金樽漁港。根據漁民描述和初步統計，逾60艘漁船沉沒和漂流到港外，還有些膠筏被打上堤防，或是嚴重毀損沉沒。長濱漁港則被塞滿漂流木，漁船暫時無法進出，漁民盼政府能幫忙。

饒慶鈴當場表示，會緊急向中央爭取救濟和補助，讓漁民沒法出港時，至少能渡難關，也找來潛水人員，確定水下船的數量。請吊車盡速將受損船筏拖吊上岸，。此外，長濱漁港港區出現大量漂流木，縣府開口契約廠商今天進場施作清除，預估1週內完成。

新港漁會表示，已找大型全吊車，先打撈船，再向農業部爭取更快速的補貼和改善方案。

黃建賓表示，會將今天看到的災情儘速向中央反映，請中央協助漁民。（編輯：郭諭儒）1131101

颱風康芮直撲東海岸，台東長濱漁港港區出現大量漂流木，台東縣長饒慶鈴1日前往視察，縣府開口契約廠商進場施作清除，預估1週內完成。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月1日
颱風康芮直撲東海岸，台東長濱漁港港區出現大量漂流木，台東縣長饒慶鈴1日前往視察，縣府開口契約廠商進場施作清除，預估1週內完成。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年11月1日
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