風災釀新北9校仍停電 教育局：課程彈性因應

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）受到颱風「康芮」侵襲，新北102所學校有不同輕重災情。教育局今天表示，截止上午11時30分為止仍有9所學校停電，各校課程彈性因應調整，以照顧孩子安全、學習與生活為主。

新北市教育局昨天晚間10時許公告，平溪區平溪國中、平溪國小、十分國小、菁桐國小4所學校，今天停班停課1天；新店區康橋高中國中部、高中部實施線上授課。

教育局今天表示，平溪區4校停班停課是因為依照當地路況修復進度，由於今天外界仍無法進入學校，因此停班停課。公告後，也逐一通知老師與家長。

另外，今天上午各校也全面回報災情，統計至上午11時30分，受到「康芮」颱風影響，通報校園停電者，包含永定國小、石碇高中、石碇國小、屈尺國小、和平國小、和美國小、牡丹國小、濂洞國小及雙峰國小等9所學校。

針對有家長抱怨部分校園一團亂，教育局指出，停電的學校都立即協請台電協助搶修，陸續恢復供電。校內課程則彈性處理，有的挪到走廊、戶外光亮處上課，或部分區域停電的學校挪到有電力的教室上課，也可以調整課程內容。

教育局表示，各校以師生安全為第一優先考量，兼顧學生學習權益。尤其，午餐也是學校照顧的重點項目。

有關校園受損部分，教育局指出，經統計共有102校通報，狀況包含強降雨及山區洩水不及，導致校內淹水、樹木傾倒、多處漏水、雨遮破損、磁磚掉落、校門或鐵門吹落等，校內會維護安全，不會傷及學生。（編輯：戴光育）1131101