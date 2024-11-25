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竹山防汛路照明不足會勘挨批 游顥團隊籲勿模糊焦點

2024/11/25 15:54（11/25 16:36 更新）
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南投縣竹山鎮下坪里三界公廟附近防汛道路遭居民指路燈照明不足，導致常發生交通事故，國民黨立委游顥服務處接獲陳情，25日辦理會勘。（游顥服務處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年11月25日
南投縣竹山鎮下坪里三界公廟附近防汛道路遭居民指路燈照明不足，導致常發生交通事故，國民黨立委游顥服務處接獲陳情，25日辦理會勘。（游顥服務處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年11月25日
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）國民黨立委游顥服務處接獲陳情，竹山鎮下坪里防汛道路夜間照明不足，盼增設路燈，卻遭指與業者興建寵物生命園區有關，游顥團隊呼籲有心人士勿再利用鄉親操作攻擊、模糊焦點。

竹山鎮下坪里三界公廟附近防汛道路遭居民指路燈照明不足，導致常發生交通事故，游顥服務處接獲陳情，今天辦理「為投45線向北（東）延長1.5公里至過水路面及移交現地會勘」，游顥團隊指出，防汛道路若要增設路燈、劃設標線，辦理移交是方法之一，因此今天邀經濟部水利署第四河川分署、縣府、鎮公所等會勘。

有居民指控，這場移交會勘是為配合寵物生命園區業者，作為對外道路申請要件。對此，游顥團隊透過新聞稿澄清，民眾陳情希望下坪里防汛道路增設路燈，因此邀各單位會勘，研擬由地方行政機關籌措經費，並向第四河川分署申請後從速辦理，以保障用路人安全。

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游顥表示，會勘全程公開透明，且立意是維護鎮民行車安全，減少重大車禍發生，是地方上已有普遍共識議題，遺憾特定人士會勘前在網路社群惡意操作，造謠與今天會勘完全無關的其他議題，更使用誹謗、抹黑言論，意圖模糊焦點，亂帶「風向」，令人遺憾。

下坪里長余志嘉說，民眾反映砂石車行駛防汛道路車速快易發生事故，由於防汛道路增設路燈須獲第四河川分署同意，且更重要的是由哪個單位編列預算設置路燈，是今天會勘主要目的，但卻被轉移焦點，導致現場未能確認提撥經費確切單位，實在可惜。（編輯：陳仁華）1131125

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