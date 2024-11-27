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漫畫風看板引發猜測 邱議瑩：給民眾不一樣感受

2024/11/27 17:40
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市區街頭近日出現數面漫畫風看板，畫著一名大眼、笑容爽朗的短髮女子，搭配「高雄贏」的文字，引發民眾猜測。民進黨立委邱議瑩今天說，那是自己的看板，希望帶給民眾不一樣的感受。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，選舉看板也成為討論焦點。高雄市區街頭近日上架數面漫畫風看板，看板內容以漫畫女角色為背景，但文字僅寫著「高雄贏」。

這幅特別的看板也在網路引發討論，網友紛紛猜測漫畫角色的原型，有人猜大眼睛、爽朗笑容又有「高雄贏」諧音，應是邱議瑩，但也有人說是國民黨立委柯志恩。邱議瑩今天透過新聞稿揭曉答案，看板中的女子並非柯志恩，是她自己。

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邱議瑩說，雖然自己不願太早揭露正確答案，但如果民眾都猜錯角色的原型，會讓她受到些微的心理傷害，因此才決定提早公布答案，並歡迎民眾與看板合照。

邱議瑩說，在年輕幕僚的倡議下，才會製作漫畫版「高雄贏」看板。選舉應該像是歡樂慶典，想帶給民眾不一樣的感受，因此，競選看板才會避免政治性口號與政策。不料，這塊看板竟引起高雄市民與網友的熱議。（編輯：謝雅竹）1131127

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