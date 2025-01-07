加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹中部醫院群聚增至16例、3123接觸者 創5年來匡列數最多紀錄
首頁 / 地方

金門書法家現場揮毫寫祝福 盼以春聯傳承文化

2025/1/7 15:45（1/7 16:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農曆春節將至，金門縣書法學會7日到金湖鎮公所揮毫寫春聯，提供民眾索取；12日文化局將舉辦「金蛇飛舞迎春暉」現場揮毫寫春聯活動，學會也會出席為民眾寫下新年祝福。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月7日
農曆春節將至，金門縣書法學會7日到金湖鎮公所揮毫寫春聯，提供民眾索取；12日文化局將舉辦「金蛇飛舞迎春暉」現場揮毫寫春聯活動，學會也會出席為民眾寫下新年祝福。中央社記者吳玟嶸攝 114年1月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門縣7日電）農曆春節將至，金門縣書法學會將前往多個鄉鎮公所揮毫，今天第1場在金湖鎮公所，現場寫下約1000幅春聯；學會理事長徐心富表示，傳統春聯給人感覺比較親切，盼傳承文化。

農曆春節將至，金門多個鄉鎮邀請金門縣書法學會現場揮毫寫春聯，提供民眾索取；今天在金湖鎮公所，學會理事長徐心富率領共12名書法家，現場寫下約1000幅春聯。

徐心富接受中央社記者採訪表示，現在科技發達，很多春聯都是用印的，金門很難得還保有手寫春聯傳統，民眾能自己選擇內容及較喜歡哪名書法家的字，「傳統春聯給人的感覺比較親切」；他也說，若看見有人家門口貼著手寫春聯，都會停下欣賞，看看上面的字寫得好不好。

google news透過 Google News追蹤中央社

徐心富說，現場寫春聯活動已舉辦多年，今天才剛到現場，就有過去曾領過他手寫春聯的民眾指定，希望今年還能由他寫春聯。徐心富表示，雖然現場人數看起來沒有減少，但寫書法的年輕人越來越少，希望類似活動持續舉辦，能有機會保存逐漸式微的中華文化。

徐心富表示，今天是學會今年的第1場現場揮毫寫春聯活動，之後陸續會到金寧、烈嶼、金沙等地公所舉行，12日文化局舉辦「金蛇飛舞迎春暉」現場揮毫寫春聯活動，學會也會出席為民眾寫下新年祝福。（編輯：郭諭儒）1140107

#金門縣
#金湖鎮公所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：