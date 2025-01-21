高雄綠營批藍白亂砍預算 籲市民1/23站出來護台灣

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）民進黨高雄市議會黨團今天召開記者會，以「預算亂砍、人民遭殃，1/23高雄人站出來」為口號，譴責立法院藍白2黨聯手大幅刪減中央總預算的行為，呼籲全民共同監督藍白和捍衛自身權利。

民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻、副總召李雅慧、幹事長鄭孟洳、書記長李雨庭及市議員林智鴻、何權峰、湯詠瑜、鄭光峰、簡煥宗等人與民進黨高雄市黨部主委黃文益今天共同召開記者會，譴責立法院藍白聯手大幅刪減中央總預算。

江瑞鴻批評，藍白惡砍預算，總金額恐破新台幣2000億，刪減項目包山包海，涵蓋民生經濟、文化發展、國防安全等，需全民重視。鄭孟洳說，如地震預報等災防通報主責單位是數發部，相關預算卻被砍到只剩1元，真切影響民眾生活。

黃文益表示，今天記者會旨在反映人民心聲，藍白瘋狂砍向與人民息息相關的預算項目，像是文化、國防預算，多項刪減提案更未經詳細評估，呼籲理性的台灣人民應該站出來，否則台灣前途要被這些藍白立委給玩死。

林智鴻說，立法院長韓國瑜在參選總統時曾強調「台灣安全」，國民黨則長年宣稱「捍衛中華民國」，但這次藍白在立法院亂砍預算、亂刪預算、亂凍結，顯然是要毀壞中華民國。

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林智鴻並表示，藍白聯手刪減預算的行為已經嚴重影響台灣的國家安全和人民權益，反詐騙宣傳預算、毒品防治宣導預算、刑事警察設備預算等，也均遭到大幅削減或凍結，儼然要讓台灣陷入混亂。

民進黨團呼籲全民共同監督，並邀高雄市民參加1月23日晚上6時30分在三民公園舉行的「高雄集結守護民主」宣講活動，共同捍衛台灣的民主和未來。（編輯：謝雅竹）1140121