加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
腸病毒疫情下降脫離近10年最長流行期 上週增2例重症
首頁 / 地方
總預算案
新聞專題
總預算案3/233
首頁 / 地方

高雄綠營批藍白亂砍預算 籲市民1/23站出來護台灣

2025/1/21 17:25（1/21 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨高雄市議會黨團21日舉行記者會，譴責立法院藍白聯手大幅刪減中央總預算，並邀市民參加23日晚間將在三民公園舉行的「高雄集結守護民主」宣講活動，共同捍衛台灣民主和未來。（民進黨高雄市議會黨團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月21日
民進黨高雄市議會黨團21日舉行記者會，譴責立法院藍白聯手大幅刪減中央總預算，並邀市民參加23日晚間將在三民公園舉行的「高雄集結守護民主」宣講活動，共同捍衛台灣民主和未來。（民進黨高雄市議會黨團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）民進黨高雄市議會黨團今天召開記者會，以「預算亂砍、人民遭殃，1/23高雄人站出來」為口號，譴責立法院藍白2黨聯手大幅刪減中央總預算的行為，呼籲全民共同監督藍白和捍衛自身權利。

民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻、副總召李雅慧、幹事長鄭孟洳、書記長李雨庭及市議員林智鴻、何權峰、湯詠瑜、鄭光峰、簡煥宗等人與民進黨高雄市黨部主委黃文益今天共同召開記者會，譴責立法院藍白聯手大幅刪減中央總預算。

江瑞鴻批評，藍白惡砍預算，總金額恐破新台幣2000億，刪減項目包山包海，涵蓋民生經濟、文化發展、國防安全等，需全民重視。鄭孟洳說，如地震預報等災防通報主責單位是數發部，相關預算卻被砍到只剩1元，真切影響民眾生活。

黃文益表示，今天記者會旨在反映人民心聲，藍白瘋狂砍向與人民息息相關的預算項目，像是文化、國防預算，多項刪減提案更未經詳細評估，呼籲理性的台灣人民應該站出來，否則台灣前途要被這些藍白立委給玩死。

林智鴻說，立法院長韓國瑜在參選總統時曾強調「台灣安全」，國民黨則長年宣稱「捍衛中華民國」，但這次藍白在立法院亂砍預算、亂刪預算、亂凍結，顯然是要毀壞中華民國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林智鴻並表示，藍白聯手刪減預算的行為已經嚴重影響台灣的國家安全和人民權益，反詐騙宣傳預算、毒品防治宣導預算、刑事警察設備預算等，也均遭到大幅削減或凍結，儼然要讓台灣陷入混亂。

民進黨團呼籲全民共同監督，並邀高雄市民參加1月23日晚上6時30分在三民公園舉行的「高雄集結守護民主」宣講活動，共同捍衛台灣的民主和未來。（編輯：謝雅竹）1140121

#台灣
#民進黨高雄市黨部
#江瑞鴻
#李雅慧
#黃文益
#鄭孟洳
#民進黨
#立法院長
#林智鴻
#高雄市議會
#韓國瑜
#總預算案
#民進黨高雄市議會黨團
林智鴻
小港醫院副院長諷官員險遭拔官 衛生局：誤會澄清
江瑞鴻
高雄前市議員涉教唆控對手發走路工 二審仍無罪
總預算案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
預算三讀通過 李遠：不合理刪凍是輕視文化發展
17
更多編輯台推薦新聞：