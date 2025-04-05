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澎湖水族館6週年 逾千人參與海龍宮神樂慶典

2025/4/5 17:05（4/5 17:11 更新）
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澎湖水族館配合清明連假推出神秘「海龍宮」活動作為重新開幕6週年的獻禮，4日湧入逾1000人前往朝聖祈福，尋找屬於自己的守護海神。中央社 114年4月5日
澎湖水族館配合清明連假推出神秘「海龍宮」活動作為重新開幕6週年的獻禮，4日湧入逾1000人前往朝聖祈福，尋找屬於自己的守護海神。中央社 114年4月5日
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（中央社澎湖縣5日電）澎湖水族館配合清明連假推出神秘「海龍宮」，4日湧入逾1000人前往朝聖祈福，尋找屬於自己的守護海神，作為6週年的神樂慶典活動。

澎湖水族館表示，水族館配合重新開幕6週年，自4日起的清明節連假推出以「海龍宮」神樂慶典為主題，在館內建構有「姻緣幸運殿」、「一夜好眠殿」等多座象徵不同領域能量的「海神宮廟」，分別掌管富貴、勇氣、寧靜、智慧、愛情、人際、健康、交通，甚至還有睡眠與躺平等宮廟。

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昨天第一天湧入1000餘位大小民眾入水族館探索與闖關，還可依籤文中的提示，找到相對應的海洋神，蓋上專屬的祈福章，可兌換週年小禮物，小朋友玩得最開心。

澎湖水族館配合6週年，除推出神秘「海龍宮」神樂慶典活動外，在館內2樓特展室同步展出「情繫浯島、菊島—靜謐，自然美的詩意」離島人文風景畫展，在欣賞海洋生態之餘，也能感受濃厚的藝文氛圍，澎湖縣政府今年海上花火節期間，也配合推出「與魚共眠」等方案，遊客可選擇一個完全不一樣的體驗。（編輯：李亨山）1140405

澎湖水族館配合清明連假推出「海龍宮」闖關活動，結合廟宇解籤元素與海洋知識，寓教於樂，4日湧入逾1000人前往朝聖祈福，尋找屬於自己的守護海神。（澎湖水族館提供）中央社 114年4月5日
澎湖水族館配合清明連假推出「海龍宮」闖關活動，結合廟宇解籤元素與海洋知識，寓教於樂，4日湧入逾1000人前往朝聖祈福，尋找屬於自己的守護海神。（澎湖水族館提供）中央社 114年4月5日
澎湖水族館喜迎開館6週年，特別搭配2025年澎湖國際海上花火節期間推出「與魚兒共眠」活動方案，邀請大小朋友到澎湖水族館感受獨特夢幻體驗。（澎湖水族館提供）中央社 114年4月5日
澎湖水族館喜迎開館6週年，特別搭配2025年澎湖國際海上花火節期間推出「與魚兒共眠」活動方案，邀請大小朋友到澎湖水族館感受獨特夢幻體驗。（澎湖水族館提供）中央社 114年4月5日
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