高雄輕軌過站不停再倒車折返 高捷：已懲處加強訓練

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄輕軌3月底在C29樹德家商站時，發生列車過站不停，之後才倒車折返月台；高雄捷運公司表示，公司內部已依相關管理規定進行懲處，並對此員加強專案訓練及考核。

有民眾向媒體投訴，輕軌列車當時行經C29樹德家商站時過站不停，還一度停在路中造成交通混亂，之後才倒車折返月台，讓旅客上下車。

高雄捷運公司今天說明表示，3月29日上午9時17分，高雄輕軌司機員駕駛輕軌列車到C29樹德家商站時，發生人為疏失，以致造成列車於樹德家商站過站不停。

司機員後續發現後立即停車回報，惟列車停車位置仍有部分車廂阻礙路口，司機員經行控中心授權後將列車折返回C29逆行月台，讓旅客上下車。

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高雄捷運公司表示，對於此案造成當日民眾不便及影響交通深感抱歉，針對司機員疏失，公司內部已依相關管理規定進行懲處，並對此員加強專案訓練及考核。

對於有人質疑司機員是否睡著，高雄捷運公司說明，輕軌列車是全程手動駕駛，且須持續觸發一個安全機制，若司機員睡著沒有持續觸發，列車就會自動停車，所以此案並非司機員打瞌睡造成。（編輯：陳仁華）1140416