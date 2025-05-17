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林鐵鹿麻產車站完工 「波吉」擔任實習站長

2025/5/17 14:23（5/17 14:41 更新）
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農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處整修有50年歷史的鹿麻產車站，17日車站重新開放，秋田犬「波吉」擔任實習站長迎接旅客。（嘉義縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年5月17日
農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處整修有50年歷史的鹿麻產車站，17日車站重新開放，秋田犬「波吉」擔任實習站長迎接旅客。（嘉義縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 114年5月17日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）阿里山林業鐵路及文化資產管理處斥資新台幣2600萬元整修有50年歷史的鹿麻產車站，今天重新開放，為了吸引旅客目光，由秋田犬「波吉」擔任實習站長，親自迎接旅客。

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達和竹崎鄉長曾亮哲等人出席啟用儀式，共同見證車站再度啟航的重要時刻，期盼車站在社區協會承接營運下，帶動地方農產及觀光產業。

翁章梁表示，阿里山鐵路頗負盛名，在他任職農委會副主委期間，與時任主委林聰賢共同將阿里山林業鐵路定位為「郵輪式觀光列車」，讓旅客可沿途停靠各站、深度體驗地方風情。

翁章梁期盼遊客不僅前往奮起湖或阿里山，更能在沿線其他車站多作停留，深入了解周邊鄉鎮的風貌，進一步帶動在地觀光發展。

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鹿滿社區發展協會理事長林乙均指出，協會標租營運鹿麻產車站，並打造「小鹿尋物」品牌及賣店，推廣在地農特產，另活化站長宿舍空間為常設展覽空間，而秋田犬「波吉」擔任實習站長，將在車站迎接旅客到來。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，除了整理既有車站外，已陸續採購9台機關車、48節車廂，新增4條短程區間車路線（竹崎-鹿滿產、竹崎-樟腦寮-獨立山、奮起湖-交力坪-十字路及奮起湖-水社寮）。（編輯：李亨山）1140517

翁章梁
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