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台東知本溫泉年度光祭 沐光泉12件藝術品展至7/27

2025/6/14 16:27（6/14 17:01 更新）
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2025台東光祭13日晚間盛大揭幕，展期自即日起至7月27日，點燈時間為傍晚5時30分至晚間10時，12件大型藝術作品分布在知本溪畔、林間與橋上，白天與環境融為一體，夜晚則化身為光影舞台。圖為日本藝術家吉井宏創作「野豬寶寶爬上來了」。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月14日
2025台東光祭13日晚間盛大揭幕，展期自即日起至7月27日，點燈時間為傍晚5時30分至晚間10時，12件大型藝術作品分布在知本溪畔、林間與橋上，白天與環境融為一體，夜晚則化身為光影舞台。圖為日本藝術家吉井宏創作「野豬寶寶爬上來了」。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月14日
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東知本溫泉年度盛事光祭昨晚揭幕，今年主題「沐光泉」運用「光為筆、水為靈」，創作出融合自然地景與在地文化藝術作品，12件大型光藝術作品展期至7月27日。

「沐光泉」光祭活動昨晚在知本溫泉知本溪畔開幕，吸引民眾參加，演出時出現小插曲，有民眾利用媒體身分站在展演舞台前拍攝，時間近半小時，引起後座的民眾不滿。媒體出身的台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正上前協調「是否能拍完就離開」後，那些人才離開。

台東縣政府表示，這屆光祭展期自即日起至7月27日，點燈時間為傍晚5時30分至晚上10時，作品分布於知本溪畔、林間與橋上，白天與環境融為一體，夜晚則化身為光影舞台。

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台東縣政府表示，2025年台東光祭策劃3大主題展區，分別為「泉湧」、「光現」及「永續」，共展出12件大型光藝術作品，由多位國內外藝術家共同創作。其中亮點包含日本藝術家吉井宏創作的可愛療癒裝置「野豬寶寶爬上來了」；於勇男橋每晚定時演出的《光湧‧界》光雕秀，為東台灣目前唯一展期間每日演出的戶外光雕作品；以及美國藝術家大岩奧斯卡創作的「光之橋」，讓自然與藝術交融，成為台東夏夜最動人的風景。

台東縣政府表示，除了藝術展區，活動期間也推出一系列「夏遊知本」體驗內容，包括每週六下午5時至晚上6時30分的舞台演出、每週日下午3時至5時的親子假日工坊，並於7月26日至27日舉辦結合在地美食與手作品牌的「沐光市集」。台東縣政府邀請遊客在賞燈後泡湯放鬆，享受夜間沉澱的恬靜時光。 （編輯：李亨山）1140614

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