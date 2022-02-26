俄羅斯在台女星遭網謾罵 安妮：沒人支持戰爭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北26日電）俄軍25日攻進烏克蘭首都基輔，受許多國家譴責，來自俄羅斯、在台灣活動的藝人安妮遭網友遷怒，社群平台湧入大量謾罵，她今天在社群平台發聲：「沒有人支持戰爭，世界需要愛。」

安妮出生於俄羅斯海參崴，父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，精通英、俄、中、日文，2014年來台灣留學就讀戲劇系研究所後，便定居台灣工作，2020年取得台灣永久居留證。

近期因為俄烏戰爭爆發，擁有一半俄羅斯血統的安妮受波及，不少激進網友跑到安妮的社群平台留言批評：「回去俄羅斯吧」、「妳怎不回祖國打仗」、「妳的國家為何不停止侵略」、「停止欺負烏克蘭」。

但也有理性的網友替安妮說話：「她爸爸是烏克蘭人，媽媽俄羅斯人，在俄羅斯出生，現在在台灣生活！我相信她的心情比任何兩國的人複雜與沉重」、「要怪也是怪普丁，怎麼會是怪百姓，我相信安妮也不希望戰爭的。」

曾與安妮合作電影「詭祭」的演員曹晏豪和鍾瑶，先後在社群平台替安妮發聲。曹晏豪把安妮視為親妹妹，在社群平台Instagram上痛批酸民：「當一個政權攻擊另一政權時，我們的不平會展現出來。但當你的不滿是在攻擊另一個個體時。想問：你有什麼不同？這個世界不缺你的恨，我們需要相愛往前。」

鍾瑶在IG限時動態上表示：「我看到好多不理性的發言，謾罵在台灣的俄羅斯人。請問這個行為跟疫情期間莫名仇視並毆打亞洲人有什麼差別？」

安妮今天則透過經紀公司回應：「烏克蘭和俄羅斯，兩邊都是我的家人，兩邊都有家人和朋友，我們都很難過」，她也強調：「沒有人支持戰爭，大家只希望能平平安安過日子，世界需要愛，願世界和平」，並感謝朋友們與粉絲的鼓勵。（編輯：陳政偉）1110226