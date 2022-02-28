嘉慶君遊臺灣收視佳 楊千霈：外場、電視都精彩

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）歌仔戲演員陳亞蘭打造的歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」，上週首播收視衝出1.23佳績，特地南下答謝媽祖保佑。藝人楊千霈也發文力挺，「傳統戲劇不管外場還是電視都一樣精彩」。

劇組今天發布新聞稿，陳亞蘭在首播後的首個週末，到全台各處宮廟參拜感謝神明，最終站到供奉有嘉慶君遊台灣時，所冊封的虎狀元新港奉天宮。正好遇到西螺福興宮太平媽前來新港贊境，陳亞蘭特別準備花、果、財帛答謝太平媽，也與信眾一起抬轎恭迎媽祖娘娘，希望保佑收視率開紅盤。

此次「嘉慶君遊臺灣」除了結合卡通漫畫元素外，在動畫上也推陳出新。陳亞蘭指出，第1集就使用300多顆特效鏡頭，最大亮點就是嘉慶君橫渡黑水溝的這艘大船。

劇組除了在棚內打造1比1實景船體外，在視覺特效上也做出真實比例的逼真3D模型，讓視覺效果有如電影「神鬼奇航」般壯觀。陳亞蘭與台灣動畫團隊白鹿動畫特效合作，搭配嘉慶君實景拍攝的畫面，包括山、海水、天空等自然風景的特效畫面，其中海上畫面就占了首集將近一半的時間。

「嘉慶君遊臺灣」首播後佳評如潮，歌手陳嘉樺（Ella）看到相關新聞也留言：「好感動，如果我的爺爺還在，他一定是頭號粉絲！亞蘭姐加油！」

楊千霈也在臉書粉絲專頁發文，回憶小時候常和媽媽、外婆一起看歌仔戲，「我老是披著床單假裝是戲裡的公主，不然就是拿著藤條插在背後當作寶劍，以為自己是小生。」

楊千霈說：「歌仔戲、布袋戲、傳統戲劇不管外場還是電視都一樣精彩，謝謝電視台不景氣仍願意投資新戲，秉持傳統與創新，與時俱進看到亞蘭姐即將上檔的消息自主宣傳，也需要大家多多分享推廣！」

「嘉慶君遊臺灣」即日起每週一至週五晚上8時，在台視播出。（編輯：張雅淨）1110228