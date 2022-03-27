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陳芳語大港唱KOW TOW 大支自製衣聲援烏克蘭

2022/3/27 20:35
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（中央社記者王心妤高雄27日電）大港開唱第2天，歌手陳芳語與大支今晚合唱KOW TOW，大支特別換上自製聲援烏克蘭的反戰上衣；閃靈樂團主唱Freddy今年則獨自現身「大雄丸」舞台，市議員黃捷驚喜同歡。

陳芳語日前宣布將與男友共同自創服裝品牌，她笑稱除了想為治裝費省錢，品牌衣服也將採用台灣製造，希望能推薦給更多人來自台灣的服裝。

這次在大港開唱和大支合作，陳芳語透露是自己主動邀約，「因為大支是大港的王，很希望可以同台。」平時居住南部的大支也為了演出，特別搭車北上彩排練習。

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大支今晚特別換上烏克蘭國旗顏色為底，印有Stop Putin, Stop War字樣的上衣表達反戰立場，「我們今晚唱的KOW TOW是在說少數民族受到迫害，和烏克蘭與俄羅斯戰爭呼應，嘻哈跟饒舌都是傳遞挺弱勢和反戰。」他也希望能製作聲援烏克蘭的相關歌曲。陳芳語稱自己是感性的人，看到烏俄相關影片都會很難過，「沒想過人生可能會有這樣的事情。」

另外，閃靈樂團今年沒有在大港開唱演出，不過主唱Freddy（林昶佐）現身「大雄丸」舞台，高雄市議員黃捷與妹妹黃榕，前立委陳柏惟也驚喜現身與樂迷同歡。（編輯：屈享平）1110327

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