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疫情112/300

BTS柾國抵美後確診 能否登葛萊美仍未知

2022/3/29 15:43（3/29 18:25 更新）
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韓國大勢團體防彈少年團日前為出席美國葛萊美獎頒獎典禮及巡迴演唱會準備飛往美國，成員柾國卻在抵達拉斯維加斯後確診感染COVID-19。（圖取自instagram.com/jungkook.97）
韓國大勢團體防彈少年團日前為出席美國葛萊美獎頒獎典禮及巡迴演唱會準備飛往美國，成員柾國卻在抵達拉斯維加斯後確診感染COVID-19。（圖取自instagram.com/jungkook.97）
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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國大勢團體防彈少年團（BTS）日前為出席美國葛萊美獎頒獎典禮及巡迴演唱會準備飛往美國，成員柾國卻在抵達拉斯維加斯後確診感染COVID-19，尚不確定能否順利出席頒獎典禮。

BTS所屬經紀公司今天發布聲明表示，柾國抵達美國拉斯維加斯後，出現輕微喉嚨不適症狀，緊急進行PCR檢測後，在當地時間28日確診，目前正依美國當局規定進行隔離治療，除喉嚨痛外沒有其他症狀。

柾國原為葛萊美頒獎典禮表演準備，27日先行赴美，但原訂行程現因確診埋下變數，經紀公司表示正與主辦單位密切溝通，將依柾國身體狀況及當地防疫規定進行調整。

BTS連續第2年入圍葛萊美最佳流行團體獎（Best Pop Duo/Group Performance），原訂在4月3日出席頒獎典禮；4月8、9、15、16日也安排在拉斯維加斯忠實體育場（Allegiant Stadium）舉辦4場演唱會。

事實上，除柾國以外的BTS成員先前都曾確診感染COVID-19，SUGA、RM、Jin在去年底結束美國行程返韓後先後確診，智旻、V、J-HOPE之後也在韓國國內確診，居家治療後皆已康復。（編輯：黃自強）1110329

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