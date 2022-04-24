陳芳語阿爆挺性別平權 亞洲同志運動會熱力開唱

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）2022亞洲同志運動會29日將於台北登場，近期才剛出櫃透露自己是雙性戀的歌手陳芳語，將與金曲得主阿爆擔任開閉幕表演歌手，力挺性別平權。

「2022亞洲同志運動會」（Asia Pride Games）以賽會為平台，號召亞太各個國家區域共同參與，更在去年「亞洲同志運動聯盟」成立後，成為亞洲第一場歡迎所有性別、性向、性別認同的國際同志運動會。

阿爆這回受邀為亞洲同志運動會擔任開幕表演，直呼「捨我其誰」，尤其阿爆年初才辦完「運動演唱會」，她笑說：「這次接到邀請，又是國際運動賽事，我覺得怎麼那麼剛好。」

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擔任運動會閉幕典禮壓軸演唱的陳芳語表示，「很榮幸參與這次的亞洲同志運動會，同時也是我的第一次，希望我的音樂能給大家帶來滿滿的力量。」她透露最想看游泳賽事，「游泳是我個人很喜歡的運動，所以特別有興趣。」

主辦單位表示，本次共有羽球、籃球、健美、游泳、排球等12項正式競賽，賽事期間自4月29日至5月3日止，吸引來自27個國家、地區的在台外籍選手們報名；大會將在嚴守防疫規定下，進行各項國際賽事與表演活動。（編輯：張雅淨）1110424