「媽別鬧了」飛龍在天搭檔合體 Netflix戲劇喚回網友青春

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）喜劇「媽，別鬧了！」持續霸佔台灣Netflix節目冠軍，話題不斷，其中最夯的莫過於賈靜雯、江宏恩這對「飛龍在天」前搭檔，時隔20多年再合體，加上經典主題曲，讓網友直呼「我的青春啊」。

在劇中演出賈靜雯同事、火辣生物老師的曾莞婷，昨晚在臉書（Facebook）秀出一張與賈靜雯、江宏恩的合照，幽默提及「那年我們一起追的戲劇『飛龍在天』，今年我們一起追的戲劇『媽，別鬧了』」，激起網友一陣回憶殺，紛紛在合照底下留言：「看到飛龍，我的回憶，青春啊」、「天啊，是飛龍！他為什都沒有變」。

江宏恩和賈靜雯曾在2000年熱門古裝台劇「飛龍在天」以「黃飛龍」、「白劍英」角色搭檔夫妻，全劇堪稱當年現象級台劇史，一路播出212集，讓全台老小每天守在電視前追劇，完結篇更以12.08收視率傲視收官。

江宏恩這次驚喜客串「媽，別鬧了！」飾演賈靜雯的前男友，名字直接沿用「飛龍在天」裡的「黃飛龍」，賈靜雯也以「我跟他（前男友）已經快要20年沒見面了！」向友人介紹對方，幽默吻合「飛龍在天」開播時間軸。

在第10集中雙方終於正面相遇時，背景音樂還原汁原味響起「飛龍在天」主題曲「飛龍～飛龍～飛上天」，搭配復古360度旋轉運鏡，讓網友笑到不行，直呼「為什麼我會跟著唱」、「飛龍在天之多重宇宙」、「哇塞，黃飛龍跟白劍英又見面了！」

而另一個「飛龍在天」小彩蛋，則是暗戀「黃飛龍」、甚至為了救他重傷而亡的「李玉兒」陳仙梅，竟在「媽，別鬧了！」圓夢，和江宏恩組成一家四口現身第4集中，讓不少網友打趣表示：「玉兒和飛龍終於在平行時空在一起啦」，甚至搞笑詢問：「飛虎（黃少祺）什麼時候會出現？」。（編輯：陳仁華）1110719