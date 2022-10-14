高雄電影節開幕 陳其邁：市民是台灣優秀電影股東

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2022高雄電影節14日在高雄市立圖書館總館1樓廣場盛大開幕，高雄市長陳其邁（前右7）出席並率領眾人切蛋糕，歡慶高雄電影館20週年。中央社記者曾以寧攝 111年10月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄電影節今天開幕，市長陳其邁致詞表示，今年主題圍繞「反獨裁、真自由」，高市府推動電影投資，是對民主、自由、創作具體支持，高雄市民也都是台灣優秀電影股東。

高雄電影節今天在高雄市立圖書館總館1樓廣場舉行開幕盛會，雙開幕片「流麻溝十五號」、「尾號1314」和雙閉幕片「山中森林」、「阿波羅男孩」等多組參演劇組相繼走紅毯登場，高雄市長陳其邁也與「咒」導演柯孟融同走星光大道入場。

主辦單位也邀請19名香港電影人，由香港資深影評人梁良率領將工作重心轉向台灣、甚至移居台灣的電影人出席，盼透過高雄電影節，讓台港影人有更多交流，也希望「台港混血」成為新的創作與產業勢力。

陳其邁現場致詞表示，今年策展以「惡宇宙」為題，主題圍繞「反獨裁、真自由」，今天在現場看到香港朋友，看到有群人仍為了自由、民主在最前線奮戰不懈，非常激動；台灣有很多「不能告訴其他人」的過去，在這段不能說的歷史中，藏有很多大時代故事，經過反省，成為推動台灣民主自由的重要動力。

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陳其邁說，今年適逢高雄市電影館20週年，相信能如大船出港，滿載而歸；高市府每年編列預算投資跟高雄、台灣有關主題的電影創作，是高雄市是對支持民主、自由、電影創作最具體的展現，也讓高雄270萬個市民都是台灣優秀電影的股東，市府會繼續支持台灣原創電影，讓大家看到台灣的過去、未來和美麗。

高雄電影館新聞資料指出，2022高雄電影節總計放映200部電影與35部XR沉浸式作品，共276場電影放映與3597場XR放映，其中更有37部作品為世界首映，創下歷年之最，今天起到30日登場，並將於影展期間同步放映73部國際競賽入圍短片。（編輯：郭諭儒）1111014