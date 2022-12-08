雪歌妮薇佛阿凡達2演少女 上高中課程盼貼近現實

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（中央社記者王心妤台北8日電）電影「阿凡達：水之道」將上映，奧斯卡影后凱特溫絲蕾時隔25年再與導演詹姆斯卡麥隆合作，她稱讚導演創造堅強的女角。回歸演出少女的雪歌妮薇佛則參加高中課程，盼更貼近現實的年輕人。

「阿凡達」於2009年上映，由詹姆斯卡麥隆（James Cameron）撰寫劇本並執導，在獎項與票房都獲得巨大成功。續作「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）描述主角傑克與奈蒂莉和子女們面對地球人回到潘朵拉星球的攻擊，被迫從雨林家園逃到環礁境地避難，且學習與海洋共存。

詹姆斯卡麥隆6日與演員群共同出席國際記者會，他表示，「阿凡達」推出後，大家以為會有續集是顯而易見的，但這並不那麼容易，「你想在同個地方召喚同一道雷嗎？需要做非常多才能滿足人們的期望。」

凱特溫絲蕾（Kate Winslet）與詹姆斯卡麥隆繼電影「鐵達尼號」後再次合作，她表示，一切都是經過深思熟慮，「我認為最吸引我的，是他創造的角色。」凱特溫絲蕾說，詹姆斯卡麥隆一直創造出堅強且富領導力的女性角色，「她們堅信自己的真理，詹姆斯卡麥隆詢問我（是否演出）時，我真的受寵若驚。」

柔伊莎達娜（Zoe Saldana）表示，回歸演出奈蒂莉令她恐懼，「奈蒂莉和我過著宛如平行的生活，身為一個人，我有一定程度的無畏和反叛，奈蒂莉也有，我能夠在其中找到共鳴。」

雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）首集飾演葛蕾絲教授，續集則回歸飾演納美人少女。她透露，為了扮演少女，特別參加高中課程觀察青少年，讓說話方式和舉止都貼近現實，「幸運的是有夠長的時間準備，我也喜歡把自己的外殼拋在腦後，暫時變身一個小孩。」

「阿凡達：水之道」將於14日晚場起全台上映。（編輯：張雅淨）1111208