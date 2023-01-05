AKIRA獻出台灣實境秀初體驗 攜手王陽明開五金行

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）「國民姐夫」AKIRA首次加入台灣實境秀行列，和王陽明、温昇豪等人在全新節目「神秘五金行」學習水電、木工、油漆技能，化身神秘五金行職人，用行動幫助需要的鄉親。

全明星修繕事業實境節目「神秘五金行」集結AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲等6名藝人，在台南開設五金行店，透過向職人學習水電、木工、油漆等專業訓練課程，走進需要幫助者的家中，修繕居家、也修補心靈，用行動溫暖顧客的心。

近期製作單位在台南安平舉辦開鏡儀式，6人一字排開場面盛大，全身紅色喜氣的王彩樺站在C位被多名型男藝人包圍，讓她開心笑說：「通告費不用領了。」

特別的是，每個人幾乎和拍攝地台南都有特別的淵源。林志玲老公AKIRA除了是道地的台南女婿外，也曾出版「愚者之魂」鼓勵遭遇逆境年輕人，一向熱心公益的他，知道能透過節目幫助台南鄉親，二話不說就參與演出。

温昇豪的外婆家就在台南，小時候就常常台南、高雄兩地跑，深愛歷史建築、念舊的他，希望透過節目感受當地充滿歷史價值的建築文物。王彩樺是道地的台南女兒，台南美食如數家珍，到哪都深受歡迎，這次她要把愛灌注在自己生長的土地上。

禾浩辰在台南讀大學時被星探挖掘開啟星路；而多年主持行腳節目的蔡昌憲，對台南可說是熟到不行，深受民眾歡迎，第一天錄影就被粉絲請喝牛肉湯；王陽明則是聽聞節目公益理念後，決定用身體力行的方式，深入了解台南這塊土地。

「神秘五金行」未來將於衛視中文台播出。（編輯：張芷瑄）1120105