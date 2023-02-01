王月難忘李國修夢幻拉麵 誇讚「劇場界阿修師」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北1日電）演員王月擔任實境節目「誰來晚餐14」嘉賓，拜訪單親水電工子云與伴侶組成的重組家庭，分享母女相處秘訣。王月吐露懷念先生李國修煮的夢幻拉麵，大讚亡夫是「劇場界阿修師」。

王月與子云相當有緣分，對方是她20年前主持節目時的受訪者。睽違多年再重逢，王月透過製作單位分享：「我以前做節目時去過她家，我更覺得這個是她在召喚我。」錄影當天，王月特意穿上當時節目造型的圍裙，笑稱自己「重披戰袍」來探望老朋友。

王月與已故丈夫、「劇場國寶」李國修育有1子1女，跟女兒感情特別親密。聽聞受訪家庭母女關係緊張、容易爭執，王月便分享育兒經驗，笑稱孩子絕對不能照書養，而是要「照豬養」。

提到與女兒感情親暱秘訣，王月說，就是當彼此最好的好朋友，「她的喜怒哀樂，就像閨蜜一般會跟我分享，我也不會為她強出頭什麼的，就跟她同悲同喜，所以她會覺得我是一個最安心的好朋友，因為我不會消息走漏。」

這次製作單位也邀請王月錄製一段「神燈小宇宙」宣傳短片，不料她卻被題目數度逼哭，所有答案都令王月聯想到李國修。

被問到如果意外中巨額獎金會想實現什麼夢想時，王月馬上回答，「我想要蓋一個李國修的劇場，然後在那邊可以演風屏劇團三部曲」，期盼有機會讓觀眾笑得開心，又能得到很大的震撼與感動。說著說著，王月忍不住落淚，還自嘲：「這影片不叫小宇宙，應該叫作『王月的小水池』了。」

至於哪道食物最能療癒自己，王月不假思索回答，是先生李國修所煮的夢幻拉麵，「他從湯底熬製開始就非常講究，還不惜重本使用一顆300元的蘋果，讓湯頭濃郁充滿層次」。她忍不住大讚李國修是「劇場界阿修師」，對他的料理功力讚不絕口。

本集節目將於3日晚上9時在公視頻道首播。（編輯：張雅淨）1120201