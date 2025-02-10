西班牙哥雅電影獎 阿莫多瓦「隔壁的房間」奪3獎

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（中央社記者胡家綺馬德里10日專電）「西班牙奧斯卡」哥雅獎8日揭曉，西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的首部英語長片「隔壁的房間」（The Room Next Door）獲得10項提名，最後奪下3項大獎，但他本人因健康因素未能出席領獎。

代表西班牙電影最高榮譽的第39屆哥雅電影獎（Premios Goya）8日晚間在西班牙南部城市格拉納達（Granada）舉行頒獎典禮，史上第一次將最佳影片獎同時頒發給2部電影，由「47路公車」（El 47，暫譯）和「女臥底」（La infiltrada，暫譯）共享榮耀。

「47路公車」和「女臥底」都改編自20世紀發生在西班牙的真實事件，「47路公車」描述1970年代一名巴塞隆納的公車司機為維護社區居民權益而挾持公車的故事；「女臥底」講述1990年代唯一一位成功潛伏進入武裝分離組織「巴斯克祖國與自由」（ETA，又稱埃塔）的女警如何瓦解犯罪行動的過程。

獲得14項提名的「47路公車」當晚共奪下5項大獎，成為本屆哥雅獎最大贏家。

享譽國際的西班牙導演阿莫多瓦以「隔壁的房間」獲得10項提名，最後奪下最佳改編劇本、最佳攝影、最佳原創配樂等3項大獎。

「隔壁的房間」是阿莫多瓦的第一部英語長片，由2名重量級影后蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）和茱莉安摩爾（Julianne Moore）共同擔綱演出，細膩探討安樂死議題，2024年榮獲威尼斯影展最佳影片金獅獎。

不過，「隔壁的房間」並未受到奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院青睞，在日前揭曉的奧斯卡入圍名單中，連1項提名都沒獲得，製作團隊和影迷皆深表失望。

因主演電影「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）成為史上第一位入圍奧斯卡最佳女主角的西班牙跨性別女演員卡拉加斯康（Karla Sofía Gascón），由於過往在社群X平台發表的冒犯性言論被挖出，在好萊塢引爆爭議，並被「取消」出席所有電影宣傳活動，成為本屆哥雅獎的熱門話題。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙電影界人士大多對卡拉加斯康表態支持，儘管不認同她涉及種族歧視的言論，但也對她所遭受的「私刑」感到悲傷，呼籲大眾理解與原諒。

目前與西班牙妻子定居在馬德里的美國知名男星李察吉爾（Richard Gere）獲頒本屆「國際哥雅獎」，由西班牙男星安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）頒獎給他，以表揚其「數十年來在個人與職業生涯中表現的社會責任感」。

李察吉爾以英語致詞表示，能參與哥雅獎對他來說相當特別，「西班牙是我新的家鄉」，他並開玩笑說：「我不笨，我知道我獲獎的真正原因，是因為我娶了一位來自西班牙加利西亞地區（Galicia）的美麗女子。」

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他在演說中嚴厲批評道，他來自的美國正處在黑暗中，因為總統是個惡棍，他警惕威權主義正在世界各地蔓延，並鼓勵所有西語電影界人士：「在我們的世界被瓦解之前，我們應當警覺、應當勇敢，應當有志奮起、說實話，因為生活中總有友善、愛和理解的空間。」

可惜的是，官方的西班牙語字幕翻譯品質不佳，被許多觀眾在社群媒體上批評為「語意古怪」、「像機器人」，甚至被質疑是使用人工智慧（AI）翻譯，而不是採用專業翻譯人士，導致李察吉爾的訊息未能被完整傳遞給不懂英語的西班牙觀眾。（編輯：張芷瑄）1140210