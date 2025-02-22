楊麗花粉絲見面會湧千人開心到想哭 稱永遠不會放棄歌仔戲

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（中央社記者王心妤台北22日電）著名歌仔戲演員楊麗花今天在國家電影及視聽文化中心舉辦粉絲見面會，她表示，看到這麼多粉絲已經開心到要哭出來，不知道怎麼表達感謝，「我會一直記得今天。」

公視與台視、影視聽中心共同出品的「世紀初戀 楊麗花」紀錄片持續拍攝中，今年先推出專書「如有神在：楊麗花與她的時代」同時還有實體展覽。文化部長李遠、公廣集團董事長胡元輝、國家影視聽中心董事長褚明仁、「世紀初戀 楊麗花」紀錄片導演曾文珍今天都出席，場內外共1000人共襄盛舉，還有不乏來自東南亞的粉絲。

文化部長李遠表示，25年前在台視服務時，總有一間房間是放置楊麗花的戲服，即使他是節目部經理也不能進去，「因為楊麗花是台視最重要的資產，有如神一般的存在。」

他跟時任台視總經理的胡元輝決定，在晚上播楊麗花的歌仔戲，果然創下高收視率，而楊麗花總親力親為，參與每個剪接，「與楊麗花共事的那段時間，是非常精彩的一段。」

楊麗花笑說，近日其實染上感冒，不過看到觀眾就開心到不會咳嗽了，不過身體無大礙，「演戲的人都不會生病。」她多次提到，今天的心情開心到差點哭出來，「這是有錢買不到的開心，我都幾歲了，還有粉絲、東南亞的朋友來，我都不知道怎麼感謝，我會一直記得今天的樣子。」

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楊麗花表示，一生的回饋就是永遠不會放棄歌仔戲，而影迷贈送的相簿會好好收藏，並代代相傳。

對於如何拉近歌仔戲與年輕人的距離，楊麗花的弟子陳亞蘭表示，現代很多年輕人都很在意台灣文化，或許只是少有機會能接觸，但近年製作的歌仔戲台劇在24至34歲都有滿高的收視率，或許一時無法把戲迷都找回來，但未來除了繼續創作精彩故事，也會更努力宣傳。（編輯：龍柏安）1140222

國家電影及視聽文化中心22日下午舉辦「如有神在－世紀初戀楊麗花2025年全球花迷會」，吸引許多粉絲到現場與歌仔戲國寶楊麗花（前中）近距離互動，子弟兵陳亞蘭（前右）也在旁陪同。中央社記者趙世勳攝 114年2月22日

國家電影及視聽文化中心22日下午在新北市舉行「如有神在–世紀初戀楊麗花全球花迷會」，歌仔戲國寶楊麗花（中）與粉絲齊聲合唱，現場氣氛熱絡。中央社記者趙世勳攝 114年2月22日

國家電影及視聽文化中心22日熱鬧舉行「如有神在–世紀初戀楊麗花2025年全球花迷會」，歌仔戲國寶演員楊麗花（圖）親自現身與粉絲近距離互動，現場熱情歡呼聲不斷。中央社記者趙世勳攝 114年2月22日

國家電影及視聽文化中心22日舉行「如有神在–世紀初戀楊麗花2025年全球花迷會」，歌仔戲國寶楊麗花（前中）及藝人陳亞蘭（前右2）、公廣集團董事長胡元輝（前左）、國家影視聽中心董事長褚明仁（前左2）等人出席，與現場粉絲合影留念。中央社記者趙世勳攝 114年2月22日

國家電影及視聽文化中心22日舉行「如有神在–世紀初戀楊麗花2025年全球花迷會」活動，文化部長李遠（圖）出席共襄盛舉，還高舉標語牌致意。中央社記者趙世勳攝 114年2月22日

國家電影及視聽文化中心22日下午舉辦「如有神在－世紀初戀楊麗花2025年全球花迷會」，現場有粉絲送上驚喜，向資深歌仔戲演員楊麗花（中）的影視作品致敬。中央社記者趙世勳攝 114年2月22日

國家電影及視聽文化中心22日下午舉行「如有神在–世紀初戀楊麗花2025年全球花迷會」，現場播放歌仔戲國寶楊麗花年輕時影像，與海內外粉絲共同回味楊麗花的故事。中央社記者趙世勳攝 114年2月22日