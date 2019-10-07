火箭總管挺香港 籃網老闆蔡崇信：傷害中國球迷

布魯克林籃網隊新老闆蔡崇信（中）7日在臉書表示，休士頓火箭隊總經理摩瑞支持香港示威的推文，傷害到中國球迷，需要花很多時間修復。（圖取自facebook.com/joe.tsai.3781）

（中央社上海7日綜合外電報導）針對美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）推文支持香港示威，布魯克林籃網隊新老闆蔡崇信今天指出，摩瑞的推文傷害到中國球迷，「需要花很長時間修復」。

蔡崇信在臉書個人專頁上，發表致所有NBA球迷的公開信。他寫道，身為NBA球隊的東家，以及在中國度過大半事業生涯的華人，他覺得自己有需要公開發表意見。

蔡祟信是在台灣出生，持有加拿大護照，在美國接受高中及大學教育，為阿里巴巴集團共同創辦人及現任執行副主席，在阿里巴巴躍升為中國最大電子商務平台的早期扮演要角。

他說：「支持中國領土的分離主義運動，是其中一個第三軌道問題（政治爭議問題），不只是對中國政府，對中國公民也是。」

蔡祟信寫道：「西方媒體和對中國持批判態度的人，嚴重誤解及經常忽略的一件事情，就是論及中國領土完整和國家主權問題時，14億中國人會團結一致。這項議題沒有商討餘地。」

他還舉出鴉片戰爭及日本侵略中國的歷史例證，說明為何中國人的心靈會有對主權威脅的「沉重思想包袱」。

蔡祟信表示，自己不認識摩瑞，但相信他是很好的NBA總管，也願意接受他隨後道歉的說法，就是他對這件事情不是那麼清楚。「但此次事件造成的傷害，將需要花很長時間才能修復」。

摩瑞推文引發風暴後，有些中國品牌撤回對火箭隊支持，美國政治人物及NBA球迷則發聲關切NBA對維護言論自由的承諾。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1081007