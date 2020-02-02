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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情3/100

武漢肺炎首宗海外死亡 武漢男子病逝菲律賓

最新更新：2020/02/02 12:00
菲律賓衛生部2日宣布出現第一起武漢肺炎死亡病例，是第一個在中國大陸境外的死亡病例通報。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
菲律賓衛生部2日宣布出現第一起武漢肺炎死亡病例，是第一個在中國大陸境外的死亡病例通報。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社馬尼拉2日綜合外電報導）菲律賓衛生部今天宣布，菲國出現第一起武漢肺炎死亡病例，這也是武漢肺炎疫情爆發以來，第一個在中國大陸境外的死亡病例通報。

美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲國衛生部指出，一名1月25日被送至聖拉薩羅醫院（San Lazaro Hospital）的44歲中國武漢男子昨天病逝，他是菲國第一例武漢肺炎確診病例的伴侶。

防疫資訊

菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）說：「病患住院期間發展成嚴重肺炎，在他生前最後幾天裡，他的情況還穩定且有好轉跡象，然而情況在最後的24小時裡急遽惡化，導致死亡。」

菲國衛生部表示，他們正與中國大使館合作處理後續事宜，將把男子遺體火化；菲國上月30日證實，一名來自武漢的38歲婦人經檢測確認2019新型冠狀病毒（2019-nCoV,俗稱武漢肺炎）陽性，目前她仍在在聖拉薩羅醫院觀察中。（譯者：陳亦偉）1090202

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