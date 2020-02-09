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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

聯合國秘書長讚中國抗疫表現傑出 籲勿汙名化

最新更新：2020/02/09 18:57
聯合國秘書長古特瑞斯8日稱讚中國對武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情採取「傑出」回應。（圖取自twitter.com/antonioguterres）
聯合國秘書長古特瑞斯8日稱讚中國對武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情採取「傑出」回應。（圖取自twitter.com/antonioguterres）

（中央社衣索比亞阿迪斯阿貝巴8日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天稱讚中國對武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情採取「傑出」回應，並對外界的污名化行為提出警告。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的「非洲聯盟」（African Union）總部召開非盟峰會會前記者會上表示：「中國為了控制疫情和避免病毒傳播，盡了極大努力。我認為這份努力並不簡單。」

古特瑞斯還說：「中國自己也承認，（疫情）規模如此龐大，仍存在一些障礙和問題必須解決。」

中國官方通報，截至8日午夜，中國境內新型冠狀病毒肺炎累計死亡已達811例，超越2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）全球死亡人數；確診也高達3萬3738例。

中國以外，已有近30個國家或地區合計出現超過320例確診，恐慌情緒蔓延全球。研究人員正加快腳步尋找對抗這種病毒的治療藥物和疫苗。

古特瑞斯今天表示，國際間有必要採取「非常強力合作」和展現「強大團結」。

他說：「我們需要避免在這種情況下，有時會伴隨出現的污名化行為。發生這種事時，會出現完全不相關的人士突然間因任何原因被污名化。我認為維持非常強烈尊重人權的態度很重要。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1090209

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