更多編輯台推薦新聞：
卵子體外成熟術 化療不孕女子成功產子創全球首例
國際

卵子體外成熟術 化療不孕女子成功產子創全球首例

6項國考延期 高普考延至7/17
政治

6項國考延期 高普考延至7/17

武漢肺炎／1人確診全班停課 14日內2人全校都停
生活

武漢肺炎／1人確診全班停課 14日內2人全校都停

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離
生活

白牌車司機咳嗽掛急診 醫護警覺性高送負壓隔離

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

威士特丹號船組員經檢測 無一感染武漢肺炎

最新更新：2020/02/20 22:38

（中央社柬埔寨施亞努港20日綜合外電報導）美國郵輪威士特丹號船組人員經檢測後，今天確定都未感染武漢肺炎。柬埔寨總理洪森宣稱，船上一名測出病毒陽性反應的乘客，應是在離開柬國後染病。

威士特丹號（Westerdam）在吃了5個國家閉門羹後，13日獲洪森（Hun Sen）同意，停靠在柬埔寨南部施亞努港（Sihanoukville）。船上乘客在經基本檢查後，有數百人先行上岸離去。

其中包括一名83歲美國老婦，她稍後在過境馬來西亞時，診斷出感染了武漢肺炎病原體2019年冠狀病毒。

這個發現引起外界恐慌，因為這數百名乘客已搭機各自歸國。於是還留在威士特丹號上的乘客與船組人員在柬埔寨接受病毒檢測，結果全數呈現陰性反應。

一直為允許威士特丹號進港辯護的洪森，因此得意洋洋。他今天在金邊發表談話提及確診的那位美國乘客時說：「我們這兒查不到病毒，她會不會是在抵達馬來西亞後感染？」

威士特丹號的經營業者荷美航運公司（Holland America）表示「由衷感謝」，這艘郵輪預期將在未來幾天駛離柬埔寨。（譯者：張佑之）1090220

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報