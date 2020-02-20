威士特丹號船組員經檢測 無一感染武漢肺炎

（中央社柬埔寨施亞努港20日綜合外電報導）美國郵輪威士特丹號船組人員經檢測後，今天確定都未感染武漢肺炎。柬埔寨總理洪森宣稱，船上一名測出病毒陽性反應的乘客，應是在離開柬國後染病。

威士特丹號（Westerdam）在吃了5個國家閉門羹後，13日獲洪森（Hun Sen）同意，停靠在柬埔寨南部施亞努港（Sihanoukville）。船上乘客在經基本檢查後，有數百人先行上岸離去。

其中包括一名83歲美國老婦，她稍後在過境馬來西亞時，診斷出感染了武漢肺炎病原體2019年冠狀病毒。

這個發現引起外界恐慌，因為這數百名乘客已搭機各自歸國。於是還留在威士特丹號上的乘客與船組人員在柬埔寨接受病毒檢測，結果全數呈現陰性反應。

一直為允許威士特丹號進港辯護的洪森，因此得意洋洋。他今天在金邊發表談話提及確診的那位美國乘客時說：「我們這兒查不到病毒，她會不會是在抵達馬來西亞後感染？」

威士特丹號的經營業者荷美航運公司（Holland America）表示「由衷感謝」，這艘郵輪預期將在未來幾天駛離柬埔寨。（譯者：張佑之）1090220