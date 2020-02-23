武漢肺炎／義大利疫情歐洲最嚴重 激增至79例找不到感染源

（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）義大利武漢肺炎確診病例截至22日深夜案例已激增至79例（含境外移入3例），義大利衛生當局非常憂心，原本認定的「零號病人」已被排除，目前仍找不出感染源。

義大利政府22日晚間召開緊急因應會議，總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，義大利政府通過緊急命令，在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發地區，除非有特殊被核准的狀況，現階段不允許進入或離開，當地的工作和群眾活動也必須暫時取消。

義大利政府並宣布，義大利學校將暫時取消所有國內或國外的校外教學行程。孔蒂表示，現階段還未考慮暫停申根簽證。

義大利首位境內感染的38歲義籍男子，曾接觸一位1月21日從中國返國的義籍商務人士，這名商務人士先前被認為是散播病毒的「零號病人」。不過義大利衛生部22日晚間在記者會指出，這名義籍商務人士的血液沒有病毒抗體，顯示從未罹患武漢肺炎，恐怕要追尋其他感染源。

義大利境內感染案例目前集中在北義，以米蘭為首府的倫巴底（Lombardia）大區最多，有54個案例，以威尼斯為首府的威尼托（Veneto）大區有17個案例，以杜林為首府的皮埃蒙特（Piemonte）大區有1個案例。

為避免疫情進一步擴散，北義倫巴底大區已宣佈所有大學停課到3月2日，疫區近日的足球賽也都延期。米蘭出現兩例確診案例，米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）呼籲民眾盡量減少不必要的社交活動。

世界衛生組織22日對義大利疫情表達憂慮，義大利是目前歐洲武漢肺炎確診人數最多的國家，且因尚未掌握感染源頭，讓疫情追蹤管控更加困難。（編輯：韋樞）1090223