更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球延燒 酒精乾洗手出國可帶上飛機
生活

武漢肺炎全球延燒 酒精乾洗手出國可帶上飛機

美國民主黨還沒迎戰川普先遇初選問題 愛阿華之亂內華達再現
國際

美國民主黨還沒迎戰川普先遇初選問題 愛阿華之亂內華達再現

記者在現場／圓夢路上 與Kobe最近也最遠的距離
國際

記者在現場／圓夢路上 與Kobe最近也最遠的距離

一週大事／武漢肺炎韓國確診暴增、土敘邊界90萬人流離失所
生活

一週大事／武漢肺炎韓國確診暴增、土敘邊界90萬人流離失所

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

武漢肺炎疫情擴散 義大利增至3死逾150例確診

最新更新：2020/02/24 02:24

（中央社羅馬23日綜合外電報導）武漢肺炎疫情蔓延全球各地之際，義大利衛生官員今天表示，一名罹患癌症的年長女性因為感染武漢肺炎不治，成為境內第3起死亡病例。同時義大利全國確診病例數已突破150例。

這名患者生前在倫巴底大區（Lombardy）克里馬市（Crema）的醫院接受治療。倫巴底大區已有許多2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的通報確診病例。

倫巴底衛生首長蓋列拉（Giulio Gallera）在記者會表示：「她已經住院數天。她接受了檢測，他們已經得知她感染了冠狀病毒。」

法新社報導，義大利民防部門首長波瑞里（Angelo Borrelli）指出，目前全國已有152人對冠狀病毒檢測呈現陽性反應，其中包含3名死者。

武漢肺炎疫情已經波及到義大利體壇活動，義大利足球甲級聯賽今天有4場賽事延期，國際米蘭隊下週的歐霸賽事也充滿變數。威尼斯嘉年華最後兩天的活動同樣因疫情取消。

為了防堵疫情擴散，義大利政府昨天下令封鎖境內11座城鎮，包含倫巴底大區的10座城鎮，以及威尼托大區（Veneto）的1座城鎮，封城措施可能持續數週，有超過5萬人居住在以上城鎮。（譯者：陳彥鈞）1090224

延伸閱讀
20歲女子染武漢肺炎毫無症狀 病毒卻傳給5家人武漢肺炎／中國官方證實 成都患者治癒後又呈陽性反應獨家／直擊南韓武漢肺炎重疫區 大邱台師：口罩難求鬧區冷清

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報