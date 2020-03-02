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大邱病床供不應求 韓國政府開設治療中心

最新更新：2020/03/02 13:26

（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國單是大邱2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）確診至今高達3081例，病床供不應求，為解決病患收治問題，韓國政府今天宣布將陸續在大邱、慶尚北道地區，專為輕症病患開設生活治療中心。

韓國全國確診數至今天凌晨零時達4212例，其中3705例集中在大邱、慶尚北道地區，即使政府當局下令集中提供資源，也絲毫未能解決病床不足的燃眉之急。根據韓聯社報導，大邱地區目前有超過2000名確診者仍在家隔離等待病床，每天新增確診數有300人到400人之多。

韓國中央災難安全對策本部今天表示，目前已徵用教育部位於大邱市的中央教育研修院，開設「大邱一生活治療中心」，可收治160名症狀輕微患者，中心會提供免費餐飲及生活用品，並定時確認患者健康狀態，若症狀惡化，將轉送專門治療院所。

中央災難安全對策本部表示，要找到適合作為治療中心的場所並不容易，除大邱外，也規劃在慶尚北道2處機構設置治療中心。本週預計共可提供463個病房，目前正在一人一房的原則下研議2人一房及多人一房的可能性，目標在週末前至少收治1000名患者。

韓國境內確診患者死亡人數已來到22名，1日下午4時後每新增5例，就有4人確診後尚未能入院治療。目前光州、慶尚北道、慶尚南道、大田等其他地方政府都伸出援手，開放病床收治大邱病患。

除了病床不足，醫療人力缺口也是一大問題，大邱一生活治療中心預計僅約有17名醫護人員常駐，隨著其他治療中心開設，醫療人力需求預期將再增加。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090302

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