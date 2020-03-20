武漢肺炎／印度22日施行全民禁足令 遏阻疫情做好備戰

武漢肺炎在印度肆虐，新德里許多餐廳也要求服務人員和廚師戴上口罩，圖為一服務生戴著口罩為客人倒水。中央社記者康世人新德里攝 109年3月16日

（中央社記者康世人新德里20日專電）印度總理莫迪昨晚針對武漢肺炎疫情發表全國談話，宣布全印度22日上午7時至晚間9時施行禁足令，所有人不得離開住家、上街和到處遊走，藉此獲取經驗，為防疫做好準備。

莫迪昨晚首次針對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）發表全國談話強調，全世界正經歷非常嚴重的危機，通常自然災害危機僅限於幾個國家或省，兩次世界大戰也沒有像這次武漢肺炎，影響這麼多國家。

他又指出，到目前為止，科學家沒有找到解決辦法來避免人們遭受武漢肺炎大流行的侵襲，也尚未開發出疫苗，但印度政府一直密切關注疫情擴散的趨勢，印度13億公民採取適當措施，應對這場全球武漢肺炎大流行。

莫迪呼籲，所有13億印度人必須進一步加強決心與耐心，克服這一次全球危機，履行公民職責，遵守中央和省政府的指示，不要讓自己和他人感染病毒。

莫迪宣布，全印度在3月22日將施行全民禁足令，所有公民必須遵守從上午7時到晚間9時不得離開住家、上街和到處遊走，只有處理緊急狀況和提供基本服務的人員可以外出。

他說，這一項措施象徵印度人以努力和自我克制來履行國家義務的決心，3月22日施行禁足令的成功及所獲得的經驗，也將讓全國為即將到來的挑戰做好準備。

莫迪也要求60歲以上的人，應該待在家中；每個人也應保持警惕，除非必要不要外出。另外，應避免去醫院檢查，如果有安排手術的病患也請儘可能延期。

最近有謠言說印度將全面管制物資，引發一些人到超市搶購物資，莫迪呼籲人們不要相信謠言、恐慌搶購物資，印度有足夠的糧食供應大眾所需。

在演說中，莫迪坦承這次武漢肺炎疫情加劇，造成印度經濟的危機，他已指示財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）統籌成立一個武漢肺炎經濟應急工作小組，盡全力降低疫情危機帶來的經濟影響。

根據印度衛生與家庭福利部官網公布截至昨天傍晚5時的統計，印度累計武漢肺炎確診病例149例，其中死亡4人，有19人痊癒。

印度多個省已採取關閉學校、購物中心、夜店等措施，印度中央政府也暫停除外交、工作等以外的外國人入境簽證效力，昨天更宣布22日起一週禁止所有國際客機降落印度。（編輯：王永志）1090320