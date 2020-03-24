記者團疑有人染武漢肺炎 白宮疫情記者會成隱憂

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮記者協會今天表示，一名白宮記者疑似感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），使得每天讓數十名記者與川普政府官員待在一個空間召開記者會的可行性受人質疑。

路透社報導，白宮記者協會沒有在聲明中透露疑似染病的患者姓名，但表示已與白宮醫師和那名記者任職的新聞機構聯繫。

白宮新聞秘書葛里向（Stephanie Grisham）說：「我們一直與白宮記者協會聯繫，在疫情發展時持續討論各種不同狀況。我們合作無間，共同目標是維護每個人的健康與安全，同時負責任地將資訊傳達給大眾。」

共和黨籍的保羅（Rand Paul）昨天成為首位檢測呈陽性的聯邦參議員，使得人們開始擔心尚未受到波及華府疫情逐漸惡化。

2019冠狀病毒疾病在美國造成至少506人死亡與超過4萬3000人確診，現在紐約州、加州與華盛頓州淪為重疫區，數州州長命令數以百萬計的美國人待在家中，許多人可能因此失業。

美國總統川普與副總統彭斯經常在不斷變換的高階官員圍繞之下，擠在白宮狹窄的講台召開每日疫情記者會，隨著白宮記者傳出有人疑似染疫，目前不知道每日記者會將能持續多久。

美國政府已經採取一些措施，加強確保記者會參與人員的安全。白宮記者協會上週限制能夠參加記者會的人數，今天再進一步減少採訪人員，以增加記者之間的空間。官員也會每天定期測量記者體溫，才允許他們參加每日記者會。

不過，批評人士指出，記者會空間擁擠，可能危及官員健康，讓記者處於危險之中，政府敦促民眾不要參與10人以上集會，以防病毒擴散，但白宮卻做了不好的示範。

美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）在「科學」（Science Magazine）雜誌昨天刊出的訪談中毫不客氣地說：「我一直在說，我們有可能召開線上記者會嗎？目前是沒辦法。與白宮交涉時，有時候必須不厭其煩地說很多次，才有辦法讓事情發生。所以，我還在持續敦促。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1090324