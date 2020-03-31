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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／土耳其總統發起募款助低收入戶 慨捐7個月薪水

最新更新：2020/03/31 16:40
武漢肺炎疫情衝擊土耳其低收入民眾，總統艾爾段（圖）30日發起募款活動，並率先捐出7個月薪水。（中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情衝擊土耳其低收入民眾，總統艾爾段（圖）30日發起募款活動，並率先捐出7個月薪水。（中央社檔案照片）

（中央社記者何宏儒安卡拉31日專電）土耳其總統艾爾段昨晚發起募款活動，協助受到武漢肺炎防疫措施衝擊而陷入財務困境的低收入民眾，並且率先捐出7個月薪水。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨晚在演說中發起名為「我們自給自足，土耳其」的「全國團結活動」。他指出：「我親自發起此一活動，捐出7個月薪水。」

他並表示，內閣成員和國會議員共已捐520萬里拉（約新台幣2386萬元）投入此一募款活動。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，艾爾段強調，活動目的在於對因實施武漢肺炎防疫措施而陷入財務困境的低收入民眾提供額外支持，尤其是領日薪的工人。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在土耳其的通報確診病例昨天突破1萬例，累計達1萬827例，累計死亡數來到168例。公衛專家預期，相對較晚受到武漢肺炎影響的土耳其將於2或3週內進入疫情高峰。

艾爾段證實，境內約41個村落或行政區已進行隔離。據先前媒體報導，包括黑海濱的北部里澤省（Rize）、東部萬恩省（Van）、中部約斯加特省（Yozgat）都有村落或城鎮宣告執行隔離措施。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於23日指出，「（武漢肺炎）已經擴散到幾乎全國各地」。

Embed from Getty Images
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艾爾段昨晚強調，對疑似病例的檢測能量現在已經提升到每天逾1萬例。衛生部昨晚公布，過去24小時對1萬1535名疑似病例進行檢測。這是土耳其通報確診首例20天以來，單日檢測能量首度達到1萬例。

他表示，相較於其他國家，土耳其擁有對抗武漢肺炎的較佳醫療設施，「強化現有醫院之外，土耳其也正在迅速開設新醫院」、「我們決心運用各種方式遏制病毒擴散」。

艾爾段指出，目前已經分發超過2400萬只外科口罩、300萬只N-95口罩、100萬件手術衣、18萬1000個護目鏡，「我們也可以提高這些物資的產能」。

他強調，土耳其的農產仍有剩餘，糧食供應無虞，並且再度呼籲民眾配合政策居家自主隔離。（編輯：周永捷）1090331

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