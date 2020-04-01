武漢肺炎全球最新情報 4/1

（中央社台北1日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，美國總統川普31日警告，美國將有「非常痛苦」的兩週，白宮警告疫情恐奪走最多24萬人性命。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

法新社據官方數據彙整的結果顯示，截至台灣時間1日3時30分，全球185個國家和地區正式確診的病例總數超過82萬起3720起，全世界染病死亡的人數達到4萬949名，其中將近3/4是歐洲人。

義大利死亡病例是全球最多，計有1萬2428起；其次依序是西班牙8189起、美國4315起、中國3305起和法國3523起。

亞太地區

●台灣

台灣新增16起確診病例，包括14例境外移入、2例本土，目前累計有322例確診，死亡累計5例。

●中國

法新社截至31日晚間7時統計，中國不包括港澳地區，迄今宣布3305人死亡、8萬1518人確診，7萬6052人已康復。中國新增48起確診病例、1死。

●日本

路透社彙整厚生勞動省公布資料和媒體報導統計，日本31日2019冠狀病毒疾病確診病例突破2000例。

日本政府表示，為避免染疫，首相安倍晉三和副相麻生太郎將避免出席同一場會議。

●韓國

韓國截至31日凌晨零時，確診人數達9786例，增加125例，死亡案例累計達162例。

●菲律賓

菲律賓境內31日截至下午4時，新增538起確診病例，全國確診數增至2084例，累積死亡88例。

●馬來西亞

馬來西亞截至31日，新增140起確診病例，累計確診達到2766例。死亡病例增加6起，累計43人死亡。

由於武漢肺炎疫情不見好轉，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）伉儷宣布不領取皇家俸祿6個月，共體時艱。

●印尼

為控制疫情，印尼政府即將禁止所有外國旅客入境或轉機，只有持工作簽、永久居留許可、外交簽證等外國人士例外。

印尼3月31日新增114例武漢肺炎確診病例，全國確診人數來到1528人。新增14例死亡病例，全國死亡人數來到136人。

●新加坡

新加坡31日新增35起確診病例，全國累計確診達879例。新增的35起病例中，有9例為境外移入，其他則是本土感染案例，新感染群中有一名持長期居留證（long term pass）的台灣人確診。

●澳洲

澳洲境內累計有4400例確診，過去3天平均病例增加速度已由一週前的25%至30%降至9%。

澳洲政府表示，境內新增確診人數放緩，但官員呼籲民眾勿掉以輕心，並強調有必要採取更嚴格的社交距離政策。

●紐西蘭

紐西蘭目前確診數589，有1人病逝。

紐西蘭先前在25日發布全國緊急狀態為期7天，為防疫情擴散，將再延長7天。

●越南

越南目前有203起確診病例。

●泰國

泰國31日新增127起確診病例，1起死亡。泰國自1月通報境內首起確診病例以來，目前累計確診病例達1651起，病逝總數10人。

●印度

印度總理莫迪的母親希菈芭（Hiraba）從個人儲蓄中拿出2萬5000盧比（約合新台幣一萬元），捐給總理緊急狀況公民救濟基金，以救濟受到武漢肺炎影響的數百萬人。

●土耳其

土耳其31日累計死亡病例有214起，確診數增至1萬531例。

●伊朗

伊朗31日新增141起死亡病例，累計死亡人數已達2898人。另外，新增確診病例3111起，累計確診病例總數來到4萬4606起。

歐洲

●英國

英國31日刷新單日最高死亡數字，381人病故，累計1789人，確診人數為2萬5150人。英國當局表示，現在還無法判斷何時可以解除保持社交距離的禁令。

●法國

法國當局指31日出新增至少499人在醫院中病亡，累計總數3523人病故，這是疫情爆發以來，境內最高的單日死亡人數。另外，有2萬2757人住院，其中5565人在加護病房中。

●德國

德國31日確診數增至6萬1913例，累計583人不治，通報確診病例較前一天多出4615例，死亡數則增加128人。

德國總理梅克爾第3次病毒檢測呈現陰性，她接下來數天將持續在家率領政府抗疫。

●義大利

義大利民防保護局31日表示，新增死亡病例837起，總數達到1萬2428起，單日新增數連續兩天增加，不過增幅都不大。

●荷蘭

荷蘭確診人數31日增至1萬2595例，較29日新增845例，死亡人數增加175人，達到1039例。

●西班牙

西班牙31日新增849起武漢肺炎死亡病例，累計死亡人數達8189人，還有9222人接受檢驗對武漢肺炎呈陽性反應，累計確診人數來到9萬4417人。

世界三大男高音之一多明哥（Placido Domingo）低調回應媒體說他因武漢肺炎住院的報導，表示自己正在家中休養，感覺良好。

●比利時

比利時31日暴增192例死亡病例，較前一天513例死亡病例增加37%。比利時共有1140萬人口，現在統計1萬2775個確診病例，當中有4920人住院，包括1021位重症患者。

●瑞士

瑞士31日確診總數增至1萬6176例；死亡增至373例。

●挪威

挪威境內已有4445起確診病例，當中32人不治。

●丹麥

丹麥2755例確診，77死亡。

●瑞典

瑞典4028例確診，146人死亡。

美洲

●美國

美國總統川普31日警告，美國將有「非常痛苦」的兩週，因境內疫情緊繃，白宮警告恐奪走最多24萬人性命。

美國羅斯福號航空母艦上有超過百人染疫，艦長緊急寫信請求美國海軍提供資源，讓全員下船檢測隔離，避免情況惡化。

紐約州確診病例增加14%，達7萬5795例；單日新增332死，創疫情爆發以來新高，4天來死亡人數激增近2倍，累計1550死，占全美逾45%。

●巴西

美國社群網站臉書和Instagram（IG）今天移除巴西總統波索納洛發布的影片，理由是影片內容散布關於武漢肺炎的錯誤資訊。推特已採取相同行動。1090401