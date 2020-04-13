武漢肺炎／紐約州連6天死亡超過700人 累計9385例不治

美國紐約州州長古莫12日指出，過去24小時內紐約州又有758名武漢肺炎患者不治，全州累計9385人病故。圖為紐約通訊行工作人員站在門前，為顧客提供不進店服務。（中新社提供）

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）今天指出，過去24小時內紐約州又有758名武漢肺炎患者不治，全州累計9385人病故。

美聯社報導，古莫今天宣布紐約州新增758人死亡，這已是連續第6天通報單日新增死亡數超過700人。

全美疫情最嚴重的紐約州還新增8236起確診病例，全州累計達到18萬8694例確診。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據，目前全球至少有184萬起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，其中超過11萬人病故。

美國的確診數和死亡數皆高居全球之冠，全美有超過55萬起確診病例，至少有2萬1000人不治。

目前懷俄明州是全美唯一沒有通報死亡病例的州。（譯者：陳彥鈞）1090413