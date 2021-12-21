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搭空軍一號接觸COVID-19陽性幕僚 拜登PCR採檢陰性

2021/12/21 10:35（12/21 10:46 更新）
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白宮表示，美國總統拜登接受COVID-19採檢呈陰性反應。（圖取自facebook.com/joebiden）
白宮表示，美國總統拜登接受COVID-19採檢呈陰性反應。（圖取自facebook.com/joebiden）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）白宮表示，美國總統拜登接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採檢呈陰性反應。拜登先前被告知，17日在空軍一號上與他近距離接觸約30分鐘的一名白宮中階幕僚驗出陽性。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在聲明中說，拜登獲知接觸確診者後，今天接受核酸檢測（PCR）結果為陰性。拜登昨天接受病毒抗原檢測結果同樣是陰性。

由於美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）並未要求完整接種疫苗者在接觸染疫者之後隔離，莎琪表示，79歲的拜登「將繼續每日行程」。

莎琪表示，這名幕僚在從南卡羅來納州飛往費城的空軍一號（Air Force One）上，與總統相處約30分鐘。她說，這名幕僚完整接種疫苗還打了追加劑，登上空軍一號前採檢為陰性，昨天才開始出現症狀。

莎琪並未透露這名幕僚的身分，僅說這名幕僚和拜登沒有固定接觸。莎琪表示，正在聯繫其他曾在空軍一號上與此人有過接觸者，並建議他們採檢。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101221

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