川普施打並推廣COVID-19疫苗追加劑 白宮表達感激

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天表示，白宮感激前總統川普（Donald Trump）施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，還公開宣傳應該接種疫苗。

路透社報導，共和黨籍的川普近期受訪時說，他已打過追加劑，還形容COVID-19疫苗是「人類最偉大的成就之一」。

川普接受保守派評論員歐文斯（Candace Owens）訪問時說：「病重、去醫院的人，是那些沒打疫苗的人。如果你打了疫苗，就有保護力。」

莎琪今天在簡報會上告訴記者：「我們感激前總統接種追加劑，我們也感激他近期受訪時，清楚表示疫苗有效且安全。」

美國只有62%的人打完規定劑量的疫苗，比率在富裕國家當中相當低，部分原因在於共和黨帶頭反對民主黨籍總統拜登（Joe Biden）一年來的疫苗推廣行動。

川普19日接受福斯新聞頻道（Fox News）前主持人歐萊利（Bill O'Reilly）訪問時，透露自己已施打加強劑，引來現場觀眾揶揄鼓譟。

川普9月曾說他可能不會接種追加劑，如今他改口公開支持。

美國至今已有超過80萬人死於COVID-19，高居全球首位，且今年絕大多數病故人士都是沒打過疫苗的患者。（譯者：楊昭彥）1101224