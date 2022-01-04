郵輪上爆發COVID-19疫情 巴西暫停有關業務

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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）由於在巴西海岸作業的多艘遊輪爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，確診病例急遽增加，巴西遊輪協會（Clia）今天宣布所有遊輪公司將暫停在巴西的業務到1月21日。

遊輪上爆發COVID-19疫情後，巴西國家衛生監督局（Anvisa）2日即發布聲明加強結束遊輪季的緊迫性，以免損害乘客的健康。

巴西遊輪協會表示，已確認的病例只佔郵輪乘客總數的一小部分（約0.3%），但「協會將與聯邦政府、國家衛生監督局、各州和市政當局保持一致，以解決在這種新情況下對先前批准的措施的解釋和應用的差異。」

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）說，現行法令已為遊輪提供安全保障，並預見可能發生COVID-19疫情，如果郵輪公司決定暫停活動，自然是考慮到法令規定和工作人員及乘客的安全。

巴西遊輪協會指出，目前在航的遊輪將如期完成行程，但國家衛生監督局過去兩天已暫停MSC Splendida和Costa Diadema兩艘遊輪的乘客上船。

協會聲明最後說，「暫停業務期限結束後，如果所有相關方之間沒有充分協調以確保繼續運營，當前的遊輪季旅行可能全部取消。」

巴西觀光部長馬查多（Gilson Machado）表示，COVID-19變異株Omicron改變了巴西遊輪季的現況，政府將重新評估乘船安全規定，因為大多數乘客可能患有這種疾病，但許多人沒有症狀。

聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（Instituto Emilio Ribas）感染管制專家黎貝洛（Ana Ribeiro）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問表示，國家衛生監督局建議結束遊輪季的措施非常正確。

黎貝洛說，Omicron容易傳播，且傳播的主要形式是透過呼吸，郵輪內的環境封閉狹小，缺乏自然通風，更易於傳播病毒；儘管安全規定建議郵輪以75%以下的載客量運行，由於環境條件，很難保持人與人之間的安全距離。（編輯：高照芬）1110104