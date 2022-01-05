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海地總統遇刺身亡
新聞專題
海地總統遇刺身亡2/60

涉共謀暗殺海地總統 哥倫比亞籍犯嫌遭美國起訴

2022/1/5 16:42
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（中央社邁阿密4日綜合外電報導）美國司法部今天發表聲明說，美國起訴一名哥倫比亞退役軍人，這名軍人涉嫌共謀去年7月海地總統摩依士（Jovenel Moise）暗殺案。

法新社報導，美國司法部在聲明中表示，43歲的帕拉修斯（Mario Palacios）夥同他人「參與綁架殺害海地總統的陰謀」。

路透社報導，司法部說，帕拉修斯去年10月在牙買加被捕，昨天遭遣返哥倫比亞，而在巴拿馬機場中途停留時，他同意「自願」被引渡到美國。

一旦定罪，帕拉修斯將面臨最重無期徒刑。

帕拉修斯是海地總統摩依士暗殺案首名遭正式起訴的犯嫌。

摩依士去年7月遭暗殺，導致海地政局陷入真空，海地當局已逮捕數十人，但目前為止還沒有任何人遭到起訴。

美國司法部發表聲明說，帕拉修斯與同夥原本打算綁架總統摩依士，但因找不到飛機將摩依士載離海地，最後將他暗殺。

「訴狀中表示，2021年7月7日，帕拉修斯和同夥潛入海地總統官邸，意圖殺害總統摩依士，總統後來遇害。」

帕拉修斯今天下午在邁阿密的聯邦地方法院出庭，身穿平民服裝，雙手被上銬。

帕拉修斯透過通譯以西班牙語告訴法院，他在美國不認識任何人，他的唯一收入是哥倫比亞軍人退伍金，相當於每個月375美元（約新台幣1萬元）。

海地總理辦公室發言人在媒體詢問時表示：「亨利（Ariel Henry）總理希望摩依士總統遭惡意暗殺案，正義能獲得伸張。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110105

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