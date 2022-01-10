美俄戰略安全對話正式登場 副外長率先交鋒

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（中央社日內瓦10日綜合外電報導）一系列外交活動本週將在歐洲舉行，以化解俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結大軍的緊張情勢。美國與俄羅斯高階官員今天正式展開特別會談，替這一連串戰略穩定行動打響第一炮。

美聯社報導，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）和他的代表團在瑞士警方護衛下抵達會場，與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）率領的團隊展開面對面會談。

這是美國總統拜登與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年6月在日內瓦峰會談妥的「戰略安全對話」（Strategic Security Dialogue）的一部分。

雷雅布可夫昨晚在非正式工作晚宴後表示情況不甚樂觀，並預期料這項會談會很「艱難」。

這場在日內瓦舉行的會談結束後，俄國代表與北大西洋公約組織（NATO）12日將在布魯塞爾會談，並於13日在維也納與歐洲安全暨合作組織（OSCE）舉行會談。

莫斯科當局試圖讓美國及其西方盟國做出一系列讓步，包括保證北約不會向東擴張勢力，深入前蘇聯國家烏克蘭等國。俄國目前在與烏克蘭接壤地帶派駐約10萬大軍，各界憂心俄國恐發動進一步軍事干預行動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，雪蔓在昨天的非工作晚宴中「強調美國對主權、領土完整，以及主權國家能夠自由選擇同盟此一國際原則的承諾」。他意指烏克蘭以及烏克蘭渴望加入北約。

普萊斯在聲明中說，雪蔓「申明美國歡迎透過外交手段取得實質進展」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110110