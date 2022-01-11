IKEA：英員工若未接種疫苗 隔離期間病假減薪

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）連鎖家具零售巨擘宜家家居（IKEA）表示，在英國未打COVID-19疫苗的員工若因有接觸病毒風險而必須自主隔離，隔離期間病假給薪將減少。

英國廣播公司（BBC）報導，IKEA承認此事會引發熱議，但表示公司政策必須隨著環境變化調整。

威塞克斯水務公司（Wessex Water）本週將開始實施病假減薪，且美國多家大公司已開始懲處未打疫苗的員工。

眾多企業面臨大量員工缺勤和成本上升的困境。

在IKEA，未接種疫苗的員工若確診染疫，公司將按照病假全額支薪，給薪高於法定病假薪資；但現在，未接種疫苗的員工在無情有可原的情況下因有接觸史而被要求隔離，只能領取法定病假薪資最低每週96.35英鎊（約新台幣3714元）。

IKEA在英國約有1萬名員工，平均週薪約在400到450英鎊（約新台幣1.5萬到1.7萬元），視地點而定。

在英格蘭，接種至少兩劑疫苗的人如果曾與染疫者密切接觸，無須自主隔離；未接種疫苗的人經政府檢測追蹤系統通知，則仍須依法隔離檢疫。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110111