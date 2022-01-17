拜登岸田21日視訊會晤 聚焦美日關係印太安全

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（中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電）白宮今天宣布，美國總統拜登21日將與日本首相岸田文雄視訊會晤，兩人將談論作為印太安全與穩定基石的美日聯盟，預計會觸及對抗疫情、氣候變遷與科技合作等議題。

岸田文雄去年10月上任以來，一直期盼能赴美與拜登（Joe Biden）會晤。兩人去年11月訪英時曾短暫談話，達成共識岸田將在年底訪美，進行美日高峰會談；之後卻因拜登忙於推動「重建美好未來」（Build Back Better）社會福利法案無暇他顧，遲遲未能成行。

岸田1月4日對外表示，由於國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，他1月中前不會出訪，等於暫時放棄訪美行程。

美日領袖實體峰會短期雖無望，但白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天宣布，拜登21日將與岸田進行視訊會晤，進一步深化兩國政府、經濟與人民的關係。

莎琪說，兩人會談將強調美日聯盟的強健，這是印太區域與全球和平、安全與穩定的基石。

她說，拜登期待與岸田合作，推進美日對自由開放印太的共同願景，並擴大在關鍵議題上的雙邊合作，例如對抗COVID-19疫情、因應氣候變遷與在新興科技上達成夥伴關係等，包括透過四方安全對話（Quad）。（編輯：郭中翰）1110117