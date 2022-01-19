德國單日確診首破10萬 法國巴西染疫數也創新高

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世界衛生組織警告COVID-19疫情遠未告終之際，法國、德國和巴西通報的過去24小時確診數創下新高。圖為巴黎凱旋門臨時搭建的檢測帳篷。（中央社檔案照片）

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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）世界衛生組織警告COVID-19疫情遠未告終之際，法國、德國和巴西通報的過去24小時確診數創下新高。Omicron變異株在全球勢頭不減，各國祭出新防疫措施、加速施打追加劑。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天在日內瓦總部告訴記者：「距離疫情大流行結束，還有很長的距離。」

歐洲正處於新一波疫情爆發的中心，德國今天通報單日確診病例飆升突破10萬起，法國昨天通報了近50萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例。

譚德塞示警，不要將Omicron視為輕微病毒，「平均而言，Omicron（引發的症狀）可能沒那麼嚴重，但有關它是一種輕微疾病的說法具有誤導性 」。

世衛預測，一半的歐洲人在3月前會染上Omicron變異株。

德國官員今天表示，國內過去24小時確診數達到11萬2323起病例和239例死亡病例，確診者中超過70%是感染Omicron，這也是德國單日確診首次突破10萬。

確診飆升促使德國總理蕭茲（Olaf Scholz）尋求強制疫苗接種政策，以提升國內疫苗覆蓋率。

遭Omicron席捲的法國，最近平均每天約有30萬起病例。法國公衛機構發布的最新數據顯示，國內過去24小時新增創紀錄的46萬4769例確診個案。

此外，巴西昨天通報超過13萬7000例染疫個案，創單日確診數紀錄。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）淡化Omicron嚴重性，公開發表疫苗懷疑論，他現正因防疫不力而益發遭受抨擊；民調顯示，他可能會輸掉10月的總統大選。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110119